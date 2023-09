Museu etnològic a Benifairó de les Valls amb signatura de dona

Situada al carrer Major de Benifairó de les Valls, la casa familiar de María Vicenta Pérez Salvador s’obri al públic aquests dies per a donar a conéixer l’evolució de la vida quotidiana en la població des de finals de 1700. “Intentem recompondre la forma de vida ací del segle XVIII. Es tracta de la intrahistòria, són moltes les narracions orals que han vertebrat el vincle sentimental d’aquest museu etnològic. Ferramentes, vaixella, teixits i vestimenta de l’època que ens parlen”, explica a Levante-EMV la seua propietària.

La història dels objectes camina a la Casa Perentoni molt més enllà de les mirades, són eloqüents per si mateixos i mostren nombrosos espais de la societat local i fins i tot de la Vall de Segó.

En l’andana es recull, amb una fidelitat immensa, diverses realitats de la vida del municipi; tant és així que s’ofereixen instruments del cultiu de l’arròs, així com un racó que representa la fusteria, i un altre, el forn, a més del singular espai dedicat a l’església. “Hem treballat molt a l’andana, és potser la sala més ben organitzada perquè mostra nombroses activitats econòmiques”, explica.

No obstant això, el pas pel primer pis ofereix la possibilitat de deambular per un habitatge dels anys 50 del segle passat. “Mobles, decoració, estades, utensilis que ofereixen una visió total del que seria una casa de l’època”, indicava Pérez.

Així mateix, a la pallissa s’ofereix un recorregut pels cinc municipis de les Valls, una mirada a través de maquetes que recullen l’ermita del Crist de Quart, la torre de Benavites, la font de la plaça de Quartell, l’ermita de Santa Bàrbara de Faura i l’antic pou de Benifairó, que rememoren espais que ja no existeixen. Les maquetes són obra de Juan Lacruz Forner, una persona del municipi que treballa per la recuperació d’aquests espais emblemàtics.

Projecte compartit

María Vicenta Pérez Salvador comparteix el projecte viu del museu etnològic de Benifairó de les Valls Casa Perentoni amb Pascual Pérez, el seu marit; tots dos han treballat durant els últims 25 anys en la construcció d’aquesta memòria col·lectiva de les Valls. Una antiga almàssera d’oli que ha evolucionat de la mà d’una investigadora que ha dedicat la seua vida a la memòria.

En realitat, són moltes les dades, els objectes i els instruments que habiten la Casa Perentoni, un lloc en el qual es respira essència de la història d’una localitat que mira cap al futur sense oblidar el passat. “Obrim la casa dues setmanes durant les festes de Benifairó. No obstant això, m’encantaria que s’apreciara el valor de la investigació històrica, la força dels cronistes i la importància de reconéixer els nostres orígens per a poder mirar amb més certesa el futur”, afegia María Vicenta Pérez.

En concret, la Casa es podrà veure els dies 3, 5, 6, 9 i 10 de setembre, sempre de 19 a 21 hores.

No hi falta un lloc dedicat al joc que transcendeix l’imaginari col·lectiu. Somriures de complicitat, comentaris d’avis a nets que els desconeixen, així com l’admiració per pupitres o estris de l’escola són alguns dels tresors d’una casa que clama vida.