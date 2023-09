Paorosa agafada en els bous al carrer de Montroi

Un jove ha resultat ferit greu en els festejos de bous al carrer que es van celebrar diumenge a Montroi. Segons confirmen testimonis dels fets i tal com recull un enregistrament que circula per xarxes socials, el bou va envestir la víctima en el moment menys pensat. Just quan estava intentant superar la barrera de protecció, el bou el va sorprendre per darrere i el va deixar inconscient en terra després de colpejar-lo repetides vegades.

Les imatges confirmen la gravetat de l’agafada. La víctima va haver de ser atesa per la resta de participants en el festeig, que, després d’aconseguir distraure i apartar el bou, van aconseguir traure’l del recinte perquè poguera ser atés pels serveis d’emergència. Van alçar la víctima de terra i entre cinc persones el van traure del recinte. Durant els primers segons, la gravetat de l’agafada feia presagiar el pitjor i alguns testimonis van creure que la víctima podria haver mort. No obstant això, roman en estat greu. @FederBousVal agafada a Montroi, ferit de moment, però està greu pic.twitter.com/je825rNicg — Skiz🔻 (@valenciaborigen) 2 de septiembre de 2023