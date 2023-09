Registren dos pisos a Sollana en l’operació contra un grup de sicaris que va intentar matar un empresari

La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones, tres homes i una dona, integrants d’un grup criminal de sicaris que va tractar de matar un empresari de la localitat de Puçol, a València. Dos dels detinguts van disparar amb una arma de foc, des d’una motocicleta, a la víctima, que va aconseguir eixir il·lesa, un tercer va donar cobertura des d’un vehicle i la dona va ocultar l’arma.

L’intent d’assassinat va tindre lloc el mes de desembre passat. Aquest empresari de Puçol va denunciar que, en arribar a la seua empresa amb el seu vehicle, i just en l’instant en què obria la porta del conductor per a baixar-ne, dues persones que circulaven en una motocicleta van parar a la seua altura i, sense mediar paraula, van apuntar-lo amb una arma de foc. Els assaltants van fer un primer dispar que no va arribar a impactar-li al cap per escassos centímetres i, quan es disposaven a fer un segon dispar, va accelerar ràpidament i va aconseguir fugir amb el seu vehicle.

Els agents van identificar la motocicleta usada, que va portar a descobrir que es tractava d’un grup criminal de sicaris de nacionalitat colombiana assentat a les províncies de València i Girona.

Després de la reconstrucció policial dels moviments dels sospitosos, els guàrdies civils van esbrinar que, durant tres mesos abans de l’intent d’assassinat, els tres homes detinguts van realitzar vigilàncies esporàdiques sobre la víctima i el seu entorn. L’objectiu era establir reconeixements de la zona, horaris i hàbits de la víctima, així com vies d’accés, fugida i lloc idoni per a dur a terme el crim.

A partir d’aquell moment, l’equip investigador va centrar els seus esforços en la localització de l’arma, i va determinar que una quarta persona, la dona detinguda, era l’encarregada de donar cobertura a l’organització en l’ocultació de l’arma de foc. Aquesta persona rebia pagaments periòdics a través d’un intermediari per mitjà d’una aplicació de transferències immediates.

Aquest grup de sicaris anava a cobrar 30.000 euros per l’execució de la víctima. Van rebre 15.000 euros com a avançament, sense rebre la resta per no haver finalitzat l’encàrrec.

Assassinat pendent

Aquest grup tenia previst acabar amb èxit el seu crim aquest estiu. Com que un dels integrants es trobava convalescent per una operació mèdica recent, la resta de components ja havia buscat un sicari substitut que anava a vindre des de Colòmbia.

Davant de la imminent amenaça d’un nou atemptat contra la vida de la víctima i en nom de la seua protecció, la Guàrdia Civil ha detingut i desarticulat aquest grup per complet. En aquest sentit, s’han efectuat cinc registres en domicilis, dos a la localitat de Sollana i tres a Figueres (Girona), on s’han localitzat i intervingut dues armes de foc curtes amb munició, una d’aquestes amb silenciador, així com una targeta de visita amb adreça i telèfon de l’empresa de la víctima, un pla manuscrit de la localitat de Puçol, la motocicleta emprada pels autors i el turisme que els donava cobertura.