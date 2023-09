Restablida la circulació ferroviària d’alta velocitat en el corredor mediterrani

La circulació en la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla i en el corredor mediterrani s’ha restablit durant la matinada d’aquest dilluns després de la suspensió del trànsit que van patir totes dues rutes durant la jornada de diumenge, arran de la depressió aïllada en nivells alts (DANA) que està afectant la zona central de la Península, segons ha informat Renfe.

Els tècnics d’ADIF han restablit la circulació en la línia d’alta velocitat Madrid-Andalusia cap a les 01.30 hores de la nit, encara que amb limitacions de velocitat entre La Sagra i Yeles (Toledo). El tram havia quedat interromput per l’acumulació d’aigua, a causa de la DANA, que afectava diferents operadors que circulen en la línia.

Quina és la situació aquest dilluns de matí

Els trens que es trobaven en el trajecte durant la suspensió han pogut continuar fins a la destinació, encara que, a aquesta hora, un tren roman detingut a Mora (Toledo). Així mateix, a l’espera de conéixer les previsions d’Adif, els primers trens, tant els serveis amb Andalusia com els Avant de Toledo i Ciudad Real, no eixiran d’origen.

Quant al corredor mediterrani, Renfe ha informat que el treball dels tècnics d’Adif ha permés restablir la circulació per una via entre l’Aldea i Ulldecona (Tarragona), si bé la normalització del servei serà gradual, per la qual cosa alguns trens poden patir “demores significatives”.

Renfe ha anunciat als viatgers que podran anul·lar o canviar el seu bitllet sense despeses si consideren no realitzar el seu desplaçament. Aquesta mesura de l’empresa ferroviària ja es va adoptar ahir, diumenge, en els diferents serveis afectats pel temporal.

A més, ha reforçat els seus canals oficials d’informació per a aquells clients que tenen previst viatjar hui, dilluns, tant en xarxes socials, web com en missatges SMS. També poden acudir als canals d’informació habituals en estacions i al telèfon 912 320 320.