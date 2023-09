Xàtiva insta la Seu a intervindre en un palau després de dècades sense manteniment

L’Ajuntament de Xàtiva va tallar a principis de setmana els accessos al carrer Engai —una xicoteta via per als vianants del centre històric— després de rebre diversos avisos sobre els despreniments registrats en una part de la teulada d’un immoble. Després de confirmar que es tractava d’una propietat de titularitat eclesiàstica, des del consistori van enviar un requeriment a la Seu perquè prengueren cartes en l’assumpte, atés el perill que representa la situació.

La veritat és que només fa falta acostar-se a la casa per a adonar-se de la falta de manteniment. A més de les destrosses en la teulada, la façana presenta greus esvorancs i clivelles. També hi ha pintades en les parets i a la porta es poden observar símbols realitzats de manera ruda. Tots els indicis apunten al fet que no s’ha vetlat per una correcta preservació de la propietat durant diverses dècades.

L’abat de Xàtiva, José Canet, va atendre ahir Levante-EMV i va explicar que ja s’han posat en contacte amb una empresa especialitzada per a reparar les destrosses: “Els veïns han vist que hi ha desperfectes en la zona de l’aler. És una casona propietat de la Seu. Ja hem parlat amb una empresa especialitzada. Els obrers han de comptar amb un elevador, ja que els arranjaments han d’executar-se en una zona amb altura. S’ha apostat per la prevenció i el carrer està tallat. El consistori ens va avisar i els hem confirmat que hi actuarem”, va comentar. La veritat és que encara que la tanca sí que està posada, i hi ha una cinta d’abalisament, alguns transeünts han tallat els precintes per a travessar aquest carrer.

Canet també va explicar que es tracta d’una casona en venda en algunes immobiliàries xativines: “Fa molt de temps s’utilitzava per a tota classe de reunions, però ja no és pràctic. També hi van estar els júniors. Aquests serveis ara s’ofereixen en el local que hi ha al costat de l’església de Sant Francesc, prop de l’albereda”.

“A una pluja de caure”

Diversos veïns de Xàtiva van utilitzar el canal de la línia verda per a avisar sobre el perill que presenta la teulada: “Està a una pluja de caure”, expressava un dels avisos. Des del consistori van comentar que, una vegada els tècnics van analitzar la situació i van confirmar el perill, es van posar en contacte amb els titulars de la propietat: “Vam enviar un requeriment i ja ens han contestat que hi actuaran. Estarem vigilants a veure com va tot”, va comentar a aquest diari Nacho Reig, tinent d’alcalde.

En l’informe tècnic elaborat pel departament municipal d’Urbanisme es constata “una falta important de manteniment”. Així, la tècnica que subscriu el document assenyala que els “revestiments són deficitaris, amb moltes zones de la façana amb fissures i pèrdues de material”.

Al seu torn, també s’alerta sobre l’estat de les canalitzacions: “Es troba en estat molt precari, deformada en alguns punts, amb agafades rovellades i trencades i plenes de vegetació”.

Els responsables de l’immoble en qüestió disposen d’un termini de trenta dies per a executar totes les millores demandades pel departament municipal d’Urbanisme.

A finals del mes d’agost, la Policia Local va precintar els accessos a una casa del barri antic de Xàtiva per risc d’ocupació.