Comença la injecció d'arena a les platges del sud

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat que “demà s'inicia el dragatge a la platja de l'Arbre del Gos de València, amb què es continua amb una nova fase en les accions de regeneració de les platges del sud de València”.

Bernabé ha recordat que, tal com es va traslladar a l'Ajuntament de València i als veïns afectats, aquestes obres s'iniciarien a principis de setembre. Amb l'afectació anunciada per la Demarcació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, les actuacions començaran demà per al transvasament de tres milions de metres cúbics amb els quals regenerar les platges del sud de la província. En el mes d'agost passat ja va començar la instal·lació de la gran canonada, una actuació preparatòria, que no va produir perjudicis als banyistes.

La major inversió d'Espanya

La intervenció de la costa del sud de València compta amb un pressupost de 28 milions d'euros, “la major inversió que s'ha fet a Espanya per a regenerar les platges”, segons la delegada del Govern a València.

Les obres de regeneració a les platges del sud són finançades amb fons europeus Next Generation, una circumstància que obligarà a finalitzar-les abans que acabe l'any 2023. “Cal posar en valor que el Govern d'Espanya ha impulsat un projecte molt ambiciós per a regenerar el nostre litoral. Una prova del compromís de l'executiu amb el nostre entorn natural”, hi ha afegit Bernabé. “Des del Govern d'Espanya hem treballat intensament per a donar resposta a una demanda molt important de les veïnes i els veïns de les platges del sud”

Posteriorment, segons ha dit la delegada, la draga es traslladarà a Dénia per a la regeneració de la platja de la localitat. Bernabé ha assenyalat que, “a pesar que el Govern d'Espanya està en funcions, no para de treballar per a regenerar el litoral de la Comunitat Valenciana”.