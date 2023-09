El Congrés accelera per a usar el valencià ja en la investidura

Eludit l'escull de la nomenclatura de les llengües oficials que es permetran al Congrés, PSOE i Sumar continuen negociant la modificació del reglament de la cambra perquè els diputats puguen expressar-s'hi en aquella llengua recollida en els estatuts d'autonomia dels seus territoris com més prompte millor i amb menys restriccions que al Senat, on les minoritàries estan avalades però delimitades a uns certs moments.

L'objectiu últim és que l'ús del valencià i de la resta de llengües oficials estiga permés en tots els actes del Congrés i no sols en les mocions, com succeeix a la Cambra Alta, i, a més, que la iniciativa puga estar llesta de manera imminent. No es descarta fins i tot la possibilitat que estiga ja implementada per a algun dels debats d'investidura que es presenten en l'horitzó. Si no per al del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, fixat per als dies 26 i 27 de setembre i que, segons l'aritmètica actual, està abocat al fracàs, per al del candidat socialista, Pedro Sánchez, que hauria de produir-se en els dos mesos posteriors.

Fonts parlamentàries consultades confirmen que la mirada de PSOE i Sumar està posada en aquests plens d'investidura, que donarien gran notorietat a la iniciativa atesa l'elevada projecció mediàtica d'aquestes sessions al Congrés. Més enllà de la velocitat de la negociació per a la reforma i la seua implementació, la principal complexitat està ara mateix en la logística, ja que permetre l'ús continuat al Congrés de tota llengua oficial és un desafiament organitzatiu. L'esborrany de la proposta actual estableix que els oradors tindran dret a expressar-se en llengües oficials en els seus «escrits, intervencions i actuacions parlamentàries, orals o escrites, en ple, comissió o diputació permanent», donant així caràcter permanent a la possibilitat d'expressar-se en valencià o qualsevol altra llengua oficial. Així mateix, preveu que els serveis de la cambra faran una «interpretació simultània en castellà de les intervencions en ple, comissió o diputació permanent que es desenvolupen en una llengua oficial diferent del castellà», segons un altre extracte publicat ahir per El País.

Quant als escrits, el document que negocien PSOE i Sumar determina que els documents en llengües minoritàries «seran traduïts al castellà» pels equips d'interpretació.