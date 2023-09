Objectiu: esborrar l'empremta del temporal al Port i Canet

Els serveis municipals dels ajuntaments de Sagunt i Canet d'en Berenguer s'afanyen per retornar al litoral el seu millor aspecte i esborrar-ne el rastre del temporal d'aquest cap de setmana, que va assotar la comarca dins d'un avís de DANA.

A més de fer avançar la mar i deixar danys en quiosquets privats, amb ombrel·les i sostrades que van acabar per terra, l'onatge també es va acarnissar amb les boies i ha obligat els socorristes a anar recuperant-les, a més de provocar altres desperfectes.

Un d'aquests desperfectes va ser trencar algunes de les estaques col·locades al port per a delimitar la zona de passeig al costat de la mar. Per això, socorristes, operaris de l'empresa municipal SAG i, fins i tot, policies locals de Sagunt s'han afanyat aquests dies per retirar-les o, almenys, senyalitzar-les per a evitar que qualsevol persona poguera resultar-ne ferida.

També treballadors de la SAG recol·locaven hui algunes passarel·les i retiraven les que el vent va cobrir d'arena.

Salvar setembre

Tant a l'Ajuntament de Sagunt com al de Canet s'espera que el mal oratge done una treva i encara es puga gaudir de la mar fins a finals de mes, perquè en el primer municipi el servei de socorrisme continuarà fins al dia 24 inclòs, i a Canet, fins al 17.