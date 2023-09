Perilla la bicicleta de Rebeca

Un dels elements més carregat d'emotivitat del paisatge urbà està en perill. La bicicleta blanca de Rebeca Borrás, plantada davant de l'estació de Pintor Sorollla, corre el risc d'anar-se'n a terra després que el suport que la sosté s'haja doblegat i estiga a punt de trencar-se.

La "bicicleta de Rebeca" és l'homenatge a una jove que, fa ara deu anys, va ser atropellada en aquest mateix lloc per un conductor que circulava embriac i a alta velocitat pel carrer de Sant Vicent. Al cap de poc temps, la seua família va portar una bicicleta pintada de blanc -igual que en altres memorials amb bicicletes i motos que es veuen en carrers i carreteres- i la van ancorar a un suport que no té utilitat -no suporta ja cap senyal. Uns cors blancs adornen el sòl i al costat del canvi de marxes hi ha una placa, deteriorada pel pas de temps, en què es llig un esgarrifós text de sa mare: "En memoria de Rebeca Borrás Lloret. El amor de mi vida. Asesinada por un conductor ebrio. Te echo de menos, pequeña".

Ara, aquest memorial penja d'un fil, ja que el pal està ja doblegat, a punt de trencar-se. La bicicleta, de moment, no ha caigut perquè també està pegada a terra.

El record de Rebeca, una jove de Xàtiva que tenia 20 anys en el moment de l'accident, ha perviscut tant per una marxa ciclista que organitza la seua família com per la mateixa bicicleta, a la qual mai li falten flors. De fet, actualment té un voluminós ram de flor artificial blanca.

El conductor, assassinat en una baralla

El responsable de l'accident, Diovani Alexis C. T., va ser condemnat a tres anys de presó després de reconéixer en el judici que circulava sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Fa any i mig es va veure embolicat en una baralla per un patinet al barri de la Saïdia, en el qual va morir a ganivetades.