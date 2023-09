El PSPV reclama a Mompó que la Diputació mantinga el fons de cooperació

El grup socialista de la Diputació de València ha mantingut una reunió dimarts per a establir les bases de la seua acció política per a aquest inici de legislatura, en la qual ha acordat exercir una oposició útil per a la ciutadania i els ajuntaments de la província de València, on, recorden, "els socialistes valencians són el grup amb major nombre d'alcaldies".

Els socialistes posaran "especial èmfasi" en la reivindicació del manteniment del fons de cooperació municipal, que assenyalen com a "clau" perquè els ajuntaments puguen preparar els seus pressupostos anuals. Segons assenyala el grup del PSPV, els diputats socialistes han acollit "amb sorpresa i preocupació" les declaracions del president de la Diputació, Vicente Mompó, en l'entrevista publicada per Levante-EMV, en les quals assegurava que no té “ni idea” de què fer amb el fons de cooperació de 60 milions i que espera les directrius del líder del seu partit, Carlos Mazón, qui en el passat també ha posat entrebancs a aquest fons. Un fons que va arribar en els darrers anys als 80 milions anuals, units als 145 milions del pla d'inversions de l'últim bienni, i la paralització del qual, segons indiquen els socialistes, "complica que els ajuntaments puguen avançar la seua previsió pressupostària", cosa que suposa un "impacte directe sobre la gestió i els temps per a elaborar els comptes de cada ajuntament". El secretari general del PSPV provincial i portaveu socialista en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, ha assegurat que “serà una línia roja l'eliminació de recursos del fons de cooperació o la variació de la forma objectiva en el repartiment que ha permés impulsar les polítiques municipalistes en aquests anys”, i hi afig que el grup provincial està “molt centrat en la tasca que ens correspon, que és la de fer una oposició útil i alhora contundent contra les polítiques de la dreta que han tornat a la Diputació de València”. Bielsa hi afig que l'objectiu dels socialistes és evitar “que els ajuntaments n'isquen perdent i que la Diputació torne arrere respecte als avanços que van suposar les polítiques desenvolupades en els últims anys amb Toni Gaspar al capdavant de la Diputació, motiu pel qual estarem molt atents per a evitar que torne el clientelisme i l'amiguisme a la Diputació de València i, sobretot, que es mantinga el fons de cooperació municipal, el pla d'inversions, les polítiques d'igualtat, contra la violència masclista o en favor de la memòria democràtica”, assenyala. Bielsa ha defensat la importància de generar una defensa activa dels valors del municipalisme en la Diputació a través del projecte socialista, que tinga visibilitat i que transmeta el suport als ajuntaments com ocorria en l'etapa socialista.