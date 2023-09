La Festa del Municipalisme congrega hui més de 200 alcaldes i alcaldesses

Més de 200 alcaldes i alcaldesses de la província de València estan citats hui a la terrassa de l’Umbracle, a València, per a la Festa del Municipalisme que organitzarà Levante-EMV per a donar la benvinguda a les noves corporacions locals conformades després de les eleccions municipals celebrades el passat 28 de maig.

La trobada, que començarà a les 19 hores i que compta amb el patrocini de Facsa, es convertirà en l’escenari perfecte per a mostrar el contacte estret que manté aquest diari amb les administracions que treballen més prop de la ciutadania: els ajuntaments. De fet, l’hiperlocalisme s’ha convertit en una de les senyes d’aquest periòdic, tant en la seua edició impresa com en la digital, amb les quals brinda cada dia als seus lectors la informació de proximitat més precisa.

En aquest sentit, Levante-EMV compta, a més de la seua redacció central a València capital, amb delegacions a les comarques de l’Horta, el Camp de Morvedre, la Safor, la Ribera, la Costera i la Marina Alta, amb les quals abasta tota la província de València i part de la d’Alacant.

La cita tindrà lloc a la terrassa de l’Umbracle, on han sigut convidats a un acte i un posterior còctel els 266 alcaldes i alcaldesses de la província de València i de la comarca de la Marina Alta, dels quals gran part d’ells i elles, de tots els signes polítics, han confirmat ja la seua assistència. El conclave servirà també com a punt de reunió per a l’intercanvi d’opinions i propostes, així com de col·laboració, sobre la governabilitat dels diferents municipis presents.

Acte institucional

L’esdeveniment constarà d’un acte institucional que s’obrirà amb una benvinguda a càrrec de Javier Moll, president de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany Levante-EMV. A continuació, està previst que l’alcaldessa de València, María José Catalá, com a representant de la ciutat que exerceix com a amfitriona de la cita, i Vicente Mompó, com a president de la Diputació de València, oferisquen sengles discursos als assistents.

Després d’aquestes intervencions hi haurà una actuació musical a càrrec de Vignesh T. Melwani (veu) i Carla Motis (guitarra), que servirà de prèvia al còctel amb què conclourà una vetlada amb la qual aquest diari vol posar especial èmfasi, una vegada més, en la rellevància que tenen els ajuntaments i el municipalisme en el desenvolupament de la nostra societat gràcies a la seua proximitat a la ciutadania.

Aquest diumenge, 10 de setembre, aquest diari oferirà un especial amb una àmplia galeria fotogràfica sobre la Festa del Municipalisme.