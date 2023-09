Foios col·labora en la millora del sistema d’aigua en els campaments sahrauís

Ja ha començat l’execució del projecte per a la millora de depòsits d’aigua per a les wilayas de Dakhla i Auserd, als campaments de població refugiada sahrauí, finançat per l’Ajuntament de Foios amb una subvenció de 1.500 €. L’actuació beneficiarà unes 15-20 famílies vulnerables.

L’Associació Amics del Poble Sahrauí de Foios ha subscrit aquesta col·laboració amb el consistori en el sosteniment, desenvolupament i funcionament de les activitats, entre les quals es troba en marxa aquest projecte de millora del sistema d’aigua que, sens dubte, és la prioritat més alta per a la població refugiada.

D’acord amb un informe publicat per AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament), encara no s’han complit els estàndards mínims per a la provisió d’aigua potable. No obstant això, malgrat aquestes limitacions, s’han millorat les pràctiques higièniques i la gestió de l’aigua domèstica en aquests campaments.

El regidor Juanjo Civera ha assenyalat “la importància d’aquesta mena de col·laboracions que tenen com a objectiu contribuir a la millora del dia a dia de la població refugiada als campaments, i més amb un recurs tan important com és l’aigua”.

L’ONG Amics del Poble Sahrauí de Foios té com a objectiu millorar les condicions de vida tant de la població refugiada sahrauí, com de la població resident al Sàhara Occidental ocupat pel Marroc. Així, les activitats que porta a cap l’associació es divideixen principalment en dos grups: d’una banda, activitats de sensibilització de la població, i, d’altra banda, projectes de cooperació en el desenvolupament i projectes d’ajuda d’emergència, com ara construcció d’infraestructures, enviament d’aliments i altres materials de primera necessitat, així com acolliment temporal de menors sahrauís durant l’estiu.