Jenni Hermoso denuncia Luis Rubiales i la Fiscalia de l’Audiència Nacional actuarà contra ell

La futbolista internacional espanyola Jenni Hermoso ha decidit denunciar Luis Rubiales, han confirmat fonts fiscals. Des de l’Audiència Nacional es presentarà querella “com més prompte millor”, assenyalen les mateixes fonts, que afigen que la declaració va tindre lloc a la Fiscalia General de l’Estat per a protegir la privacitat de la víctima.

La denúncia s’ha realitzat a requeriment de la Fiscalia fa tan sols uns dies. En el seu decret, la tinenta fiscal de l’Audiència Nacional resolia contactar amb Jennifer Hermoso amb la finalitat de fer-li oferiment d’accions.

“A la vista de les manifestacions públiques realitzades per la senyora Jennifer Hermoso, l’acte sexual patit per aquesta i dut a terme pel senyor Rubiales no va ser consentit”, assenyalava el decret de la tinenta fiscal, que recollia frases del mateix comunicat de la jugadora del futbol. Alguns com: “Ni molt menys el seu bes va ser consentit… Em vaig sentir vulnerable i víctima d’una agressió”. L’Audiència Nacional considerava que, “davant d’aquestes inequívoques declaracions”, calia determinar-ne “la transcendència jurídica”.

Penes possibles

Per aquest motiu, la decisió primera va consistir a contactar amb ella per a oferir-li la possibilitat de presentar una denúncia. Els fets ocorreguts podrien encaixar en l’article 178 del Codi Penal, que preveu penes de presó d’un a quatre anys, com a responsable d’agressió sexual, a qui realitze qualsevol acte que atempte contra la llibertat sexual d’una altra persona sense el seu consentiment. El termini de prescripció del delicte és de cinc anys. La clau d’aquesta mena de delictes és demostrar que no va haver-hi consentiment, si bé els experts coincideixen que, sense la denúncia de l’agreujada, la via judicial té poca aparença de prosperar davant d’un jutge.