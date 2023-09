Les conques del Xúquer i el Segura sumen ja 211 àrees inundables

Les conques del Xúquer i el Segura tenen 58 i 153 trams identificats com a àrees potencials d’inundacions severes. En el cas del Xúquer, trenta són d’origen fluvial i 28 costaner, encara que, en el primer cas, s’hi han afegit huit subtrams més en l’última actualització, aprovada a principis d’aquest any. Es troben a la ribera del Xúquer, al baix Túria, al barranc del Carraixet, al riu Sec, el barranc de la Parreta i al Baix Vinalopó, en augmentar la seua perillositat.

En el cas del Carraixet, als punts des de Bétera fins a Alboraia se sumen ara el Palmaret Alt i el Palmaret Baix. Als set subtrams del Baix Túria, on figura la Saleta, s’hi incorporen els barrancs de la Font i Mandor, així com el rierol de la Granolera. Quant al riu Sec, des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’inclou el barranc del Sigalero, i a la comarca de la Ribera s’arriba a la vintena d’enclavaments conflictius. La CHX insisteix en el document aprovat el gener de 2023 que la delimitació d’aquestes zones, amb els mapes de perillositat i els riscos per a la població o les activitats econòmiques, és un aspecte clau per a poder prendre les decisions adequades.

Intervencions prioritàries

Alguns dels 58 punts de la demarcació del Xúquer són actuacions prioritàries per a l’organisme de conca. De fet, té obres ja previstes en el Pla de gestió del risc d’inundacions, amb una inversió prevista en els pròxims sis anys que ronda els 300 milions d’euros, cofinançats amb fons europeus, dels quals 100 milions corresponen a diverses intervencions els projectes de les quals estan ja en fase de redacció, tal com assegurava la CHX els dies previs a la DANA.

Una d’aquestes és la canalització del barranc de la Saleta d’Aldaia, que, amb una inversió de 40 milions d’euros, reduirà el risc d’inundació en aquest municipi de l’Horta Sud i en altres zones limítrofes. A més, s’han previst, amb una inversió de 30 milions d’euros, cinc actuacions als barrancs de Barxeta i la Casella, als termes d’Alzira i Carcaixent, que milloraren la prevenció d’avingudes d’aquests municipis. En el cas de la Saleta, l’Ajuntament d’Aldaia ja ha reclamat al Govern celeritat per a abordar les obres.