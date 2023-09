Les pluges reactiven la demanda d’inversions a Almardà

Les últimes pluges han reactivat la demanda d’inversions a la platja d’Almardà, després que diversos carrers tornaren a inundar-se dissabte passat.

El fet es va produir en un dels punts on, des de fa anys, es repeteix aquest problema quan hi ha pluges fortes: la confluència del carrer Suècia amb l’avinguda d’Itàlia. Així ho explicaven a Levante-EMV des de l’associació Almardà Viva després que una veïna de la zona, Ana Bertomeu, advertira del que havia ocorregut “després d’haver caigut només dues gotes de pluja”, deia la dona.

“És la part més baixa i fa molts anys que estem en la mateixa situació”, assegurava Bertomeu, que afegia que en la zona “viuen persones majors que, quan cauen dues gotes, es queden incomunicats!” i instava a “exigir a l’Ajuntament (amb independència del partit que siga) que se’ns respecte, que amb el que paguem tenim dret a tindre la mateixa qualitat de vida que tenen a Sagunt i al Port, ja que d’Almardà es recullen molts impostos, doncs que els invertisquen en nosaltres”.

Un altre col·lector

L’associació veïnal Almardà Viva ha volgut fer públic aquests fets i ha insistit a reclamar inversions després d’un cap de setmana en el qual s’alertava d’una DANA que, finalment, va passar pel Camp de Morvedre amb menys força del que s’esperava. “Fa temps que demanem un pla director per al nucli d’Almardà, que, entre altres coses fonamentals, incloga la terminació del col·lector de pluvials i la construcció d’un depòsit de tempestes en la doble corba. No pot ser, com diu Ana Bertomeu, que cada vegada que caiguen quatre gotes ens vegem, com si fora el dia de la marmota, en la mateixa situació”, expressava el vicepresident de l’entitat, Javier Gómez.

“Queda tota la temporada de pluges per davant i, un any més, l’Ajuntament arriba tard a crear les infraestructures que permeten que aquesta situació no es repetisca”, afigen respecte a un problema que el consistori coneix des de fa anys i per al qual preveu intervencions en el pla director contra inundacions que té en elaboració.

Neteja d’embornals

A més d’això, des d’Almardà Viva s’ha reclamat que s’intensifique més la neteja d’embornals i la recollida de fulles al costat d’aquests, especialment abans dels episodis de pluges fortes o avisos de DANA; una cosa que el consistori assegura fer, però en la qual insisteixen els veïns després de detectar dissabte, abans que ploguera, que hi havia punts on les restes de vegetació amenaçaven de bloquejar aquestes eixides per a l’aigua.