Tècnics de la UNESCO visitaran València per a investigar la ‘mascletà’ al costat de la Llotja

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha confirmat que responsables de la UNESCO visitaran la ciutat per a elaborar un informe sobre la disparada d’una mascletà que va autoritzar el Govern de Catalá al costat de la Llotja, l’únic edifici de la ciutat declarat patrimoni de la humanitat per part de l’organització internacional. “És un exemple d’incompetència i falta de respecte per un edifici tan emblemàtic i reconegut com és la Llotja. L’única decisió que va prendre el PP de Catalá respecte a la Fira de Juliol, per a posar-hi el seu segell, va ser disparar una mascletà i posar en risc el nostre patrimoni. La UNESCO ens ha contestat que atendran la nostra denúncia i els seus tècnics visitaran València per a analitzar els fets”, ha indicat la regidora socialista.

“Seguirem aquest cas detingudament en coordinació amb els tècnics de la UNESCO per a garantir que el PP de Catalá no torne a atemptar de nou contra el patrimoni de la ciutat. Ens preocupa molt que el PP no només renuncie a la protecció del nostre patrimoni sinó que el pose en risc directament des de l’Administració”, ha continuat Gómez. Restriccions de l’anterior govern La responsable socialista ha insistit que, amb l’anterior govern, de la mà del Partit Socialista, es va avançar en la protecció de l’edifici amb la restricció de les revetles al costat de la Llotja. “Va ser una decisió difícil, però vam entendre que calia protegir un dels nostres principals valors patrimonials. No obstant això, la primera decisió del Govern de Catalá va ser disparar una mascletà i posar-lo en perill”, ha manifestat. Gómez, a més, ha denunciat que el PP va bloquejar l’accés a l’expedient i que els socialistes només van poder accedir a la informació després d’un recurs d’empara. “I quan vam poder veure l’expedient, vam descobrir que hi havia documents amb fragments esborrats amb líquid correctiu. Esperem que no incorregueren en una falsedat documental per a ocultar els procediments que van desembocar en la disparada de la mascletà”, ha dit. La portaveu socialista ha recordat la importància del fet que el Govern municipal protegisca adequadament tot el seu patrimoni cultural i “més encara l’únic edifici patrimoni de la humanitat que té València dels 29 que hi ha a Espanya”, ha finalitzat.