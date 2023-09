El València Basket s’enfronta al Saragossa a Terol encara sense Claver

L’eliminació d’Espanya en el Mundial permetrà a Álex Mumbrú poder completar la plantilla abans del que preveia en la pretemporada, però, de moment, de cara al partit d’aquesta vesprada a Terol (19.00 h), seguirà sense poder comptar amb Claver, ja que encara no s’ha incorporat als entrenaments i el pla és que no ho faça fins després de la gira de partits a Galícia.

Així, l’equip taronja mantindrà la dinàmica de tota la pretemporada i desplaçarà, per a aquest partit, els dotze jugadors professionals que té disponibles, també amb l’absència de Xabi López-Arostegui, baixa indefinida amb la recuperació de la lesió a la planta del peu esquerre que el té allunyat de les pistes des del final de la temporada passada. Aquest partit serà el quart de l’agenda de set partits amistosos que afrontarà l’equip dirigit per Álex Mumbrú en la preparació i arriba després de sumar un ple de victòries en els tres primers. L’equip taronja va obrir la seua pretemporada amb una victòria a Salou contra el Joventut per 79-72, després es va imposar en el torneig Estrella Damm Ciutat de Maó en guanyar en semifinals al Ratiopharm Ulm per 92-78 i en la final al Dreamland Gran Canària per 77-72.

Després de depassar l’equador de la pretemporada amb el partit a Terol, a l’equip taronja li quedaran tres partits més. Primer farà una gira per Galícia, en la qual s’enfrontarà primer, en el torneig Cidade de Vigo, al Monbús Obradoiro (dissabte 9 de setembre, 20.00 h), i, després, al Río Breogán (diumenge 10 de setembre, 18.00 h). I tancarà els seus partits de preparació a Llíria contra el Covirán Granada el dissabte 16 de setembre a les 19.30 h.

El partit de hui podrà seguir-se en directe a través d’Aragón TV i en línia en els directes de Aragón Deporte. Davant hi haurà un rival renovat que afronta aquest partit amb diverses baixes significatives com les dels seus tres mundialistes: els serbis Stefan Jovic i Borisa Simanic i el base canadenc Trae Bell-Haynes.