Ajuntament i empresaris uneixen forces per a impulsar la ‘marca Torrent’

Seguint la seua política de col·laboració amb les forces vives del municipi, l'alcaldessa Amparo Folgado i el seu equip de govern van rebre ahir a l'edifici consistorial representants de l'Associació Empresarial de Torrent (ASET), entitat que representa els interessos de gran part del teixit empresarial de la ciutat i, més concretament, de les activitats desenvolupades al polígon Mas del Jutge.

En aquesta trobada, que va ser una primera presa de contacte entre totes dues institucions des de l'entrada del nou govern local, es va treballar en el desenvolupament de línies de cooperació a mitjà i llarg termini per a impulsar conjuntament la ‘marca Torrent’ i potenciar la imatge que s'exporta de la ciutat, a més d'explorar les diferents vies per a optimitzar el model de cogovernança del Mas del Jutge a través de l'Entitat de Gestió i Modernintzació (EGM). Així mateix, des d'ASET també van tindre l'oportunitat de traslladar a l'alcaldessa de Torrent les necessitats i els requeriments a curt termini per a millorar el polígon, com ara el reforç de la neteja, la repavimentació de l'asfaltatge o el posicionament de l'associació dins de les institucions administratives.

Cal destacar que a l'alcaldessa Folgado la van acompanyar el regidor d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic, José Maroto; el responsable de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, José Gozalvo; l'edila de Comerç, Mercats i Ocupació, Sandra Fas, i la gerent de l'empresa municipal IDEA’t, María Muñoz.