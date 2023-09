El Concurs d'Allipebre del Palmar, més prop de ser festa d'interés turístic

L'Ajuntament de València sol·licitarà a la Conselleria de Turisme que realitze els tràmits oportuns perquè el Concurs d’Allipebre de la tradicional illa del Palmar "siga declarat festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana". Així ho ha anunciat el portaveu de l'equip de govern, el regidor Juan Carlos Caballero, al final de la Junta de Govern Local en la qual també s'ha decidit facultar les regidores María José Ferrer San Segundo i Paula Llobet Vilarrasa per a formalitzar qualsevol gestió i remetre la documentació que haja de presentar-se davant aquesta conselleria.

Juan Carlos Caballero, que ha recordat “la importància que l'equip de govern vol atorgar-li a les pedanies de la ciutat”, ha manifestat que, en l'actualitat, el Palmar és visita obligada per als amants de la gastronomia, com a experiència única en un entorn natural excepcional, i ha destacat l'especialitat de l'allipebre, "un plat per excel·lència de l'Albufera” que, vinculat a la història d'aquesta pedania dels Poblats del Sud de València, "des de fa catorze anys és objecte d'un concurs que enguany reunirà més de 200 persones i una trentena de restaurants que participaran en l'organització i la preparació d'aquest esdeveniment gastronòmic, que preveu reunir més de 2.500 comensals que podran degustar gratuïtament aquesta singular recepta típica valenciana".

La iniciativa per a la declaració de festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana compta amb l'impuls de l'Associació d'Hostaleria El Palmar, que inclou la totalitat de restaurants del Palmar, així com de l'alcaldia pedània del Palmar i de l'Ajuntament de València.

Aquesta celebració compleix amb els pressupostos requerits en el Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, atribuïdes a aquells certàmens o esdeveniments que se celebren en el territori d'aquesta i que, "oferint una especial rellevància des del punt de vista turístic, suposen una valoració de la cultura i de les tradicions populars".

Segons consta en la moció de govern aprovada, es tracta “d'una tradició d'arrelament, popular i fins i tot internacional, original, que se celebra en una pedania de pescadors molt singular, amb un valor cultural-gastronòmic, ludicofestiu i mediambiental, en un entorn natural de singular bellesa o peculiaritat”.