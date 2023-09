Un taller abordarà a Sagunt els conflictes en l'àmbit familiar

L'associació TDAH Morvedre organitza dissabte un taller per a gestionar els conflictes en l'entorn familiar. Serà entre les 10 i les 12 hores al Centre Cívic del Port de Sagunt, on s'oferiran les eines per a resoldre positivament aquestes disputes en l'etapa infantil. La iniciativa està dirigida a persones adultes de famílies en totes les seues diversitats, segons requereixen fonts municipals.

Aquest taller s'emmarca en el projecte "Otra mirada al conflicto", finançat pel Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt, i l'impartirà la directora del centre sanitari OMA, Psicologia i Logopèdia, Ana Cerezuela. Inscripció Les persones que vulguen assistir-hi hauran d'apuntar-s'hi mitjançant el següent enllaç: https://www.tdah-morvedre.org/.