València acumula més de 22.500 llicències d'obres i activitats pendents de resoldre

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de València, Juan Giner, del PP, ha donat a conéixer aquest matí el resultat de l'auditoria realitzada en el Servei de Llicències d'Obres i Activitats, que el nou govern ha tornat a unificar, en què hi ha pendents de resoldre milers d'expedients i l'embossament dels quals han denunciat de manera reiterada els empresaris valencians. En total són 22.545 els expedients pendents de resoldre, segons la dada que ha facilitat Giner, dels quals 11.781 corresponen a obres (i que inclouen des d'obra nova i reformes fins a permisos d'antenes, intervencions especials o denúncies), 9.253 són expedients d'activitat pendents i 1.511 més, expedients d'inspecció.

L'auditoria interna s'ha dut a terme durant els mesos de juliol i agost i revela que la demora per a resoldre un expedient d'activitat supera ja els tres anys i dos anys les d'obres. Els expedients de reformes es resolen abans, encara que superen l'any (540 dies). Només per a assignar tècnic, és a dir, que un funcionari comence a tramitar la sol·licitud de llicència, es demora 12 mesos en el cas de les llicències d'activitat, en què els expedients en tramitació han augmentat exponencialment en els últims anys passant de 662 expedients en 2021, fins i tot en postpandèmia, als 1.788 que hi ha en l'actualitat.

Giner no ha dubtat a atribuir l'embossament a la, a parer seu, mala gestió de l'anterior govern progressista, descarregant de responsabilitat els funcionaris de la casa, la professionalitat dels quals ha posat en valor.

Ja amb el diagnòstic fet, el nou govern durà a terme un pla de xoc que, sense "grans fitxatges" ni increments de personal, aconseguirà agilitar les llicències. El nou pla es basa a optimitzar els recursos humans existents, externalitzar els tràmits a través de les entitats col·laboradores (Ecuv), una opció que ja va aplicar l'anterior govern, i acudir a fórmules com les llicències d'obra bàsica expressa, que permetrà al promotor avançar les fases inicials d'un projecte d'obra mentre es tramita la verificació de la documentació, que és la part més farragosa dels expedients, ha explicat Giner.