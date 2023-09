Enguera protegeix dels incendis el seu extens terme amb una inversió de 177.800 euros

Enguera és una de les localitats de la Comunitat Valenciana més extenses, amb una densitat de població de 21 habitants per quilòmetre quadrat i amb un terme municipal que abasta una superfície de 24.170 hectàrees, molta d’aquesta superfície forestal, amb espais naturals de gran valor com la mateixa serra d’Enguera o el massís del Caroig. Davant d’això, l’Ajuntament d’Enguera emprendrà una important actuació per a protegir del foc aquests importants recursos naturals i patrimonials, un autèntic pulmó verd a la Canal de Navarrés, amb una inversió de 177.896 euros, que compta amb una ajuda de l’Ivace. La intervenció que s’hi executarà forma part del Pla de prevenció d’incendis forestals del municipi.

Les actuacions comprendran la creació d’àrees tallafocs en la carretera CV-584, que comunica el nucli urbà d’Enguera amb la pedania de Casas de Benali, situada a 18 quilòmetres de distància. Es realitzaran àrees tallafocs en la costera del Atochar, entre els quilòmetres 14 i 16,5 d’aquesta via. També es faran àrees tallafocs a Fuente de Huesca, des de la vereda Real de Almansa fins a Los Serradores, passant per la Casa de la Cebolleja, segons detalla el projecte de l’actuació; a més d’una àrea tallafocs en la zona de Loma Espesa, des de Navalón de Abajo fins al barranc de La Higuera. La intervenció preveu també una àrea tallafocs en la carretera CV-590, que uneix Rotglà i Corberà amb Ayora, passant per Enguera, entre els punts quilomètrics 34 i 42, en terme de la localitat de la Canal, des d’Altos del Guapo fins a La Cuesta del Penal. La carretera permet arribar a Enguera des d’Ayora d’una banda i des de l’autovia A-7 de l’altra.

A més, es realitzarà una faixa auxiliar a Fonteta Félix, entre aquest espai i La Cruz del Gallinero. També es condicionaran diverses pistes forestals, com la de la Cornicabra, la de Loma Espesa i la pista forestal d’El Horcajo. En el projecte s’exposa que les pluges intenses han produït danys en camins i pistes forestals del terme municipal d’Enguera, la qual cosa ha provocat esvorancs, clots i rases que requereixen una intervenció per a ser reparats. Afigen que el condicionament d’aquestes pistes forestals i camins és necessari per a garantir l’accés a totes les masses forestals des de diferents punts, “permetent la gestió i el manteniment d’aquestes alhora que es minora el risc d’incendis i es faciliten i acceleren les tasques d’extinció en cas de produir-se’n”, remarquen. Subratllen que el manteniment del camí d’El Horcajo està també programat en el Pla de prevenció d’incendis forestals de la demarcació de Xàtiva.

Les zones on es portaran a cap les actuacions per a previndre la serra i el terme municipal d’Enguera de possibles incendis forestals es troben en les muntanyes d’utilitat pública La Redonda, Navalón i Los Altos, totes de propietat municipal d’Enguera.

L’objectiu d’aquestes obres és, segons recalca el projecte, definir i valorar el conjunt d’actuacions d’àrees tallafocs necessàries per a la prevenció d’incendis forestals, “trencant la continuïtat horitzontal i vertical dels combustibles, eliminant el combustible existent de manera que es cree una variació progressiva de l’estructura de les formacions vegetals, dotant-les d’una major resistència davant de l’avanç del foc”, detallen. També es persegueix, amb aquesta actuació, definir i valorar el conjunt d’actuacions necessàries per a conservar la xarxa de pistes forestals i camins de la muntanya a fi de permetre la circulació de vehicles sense risc d’accident i facilitar l’entrada dels mitjans terrestres d’extinció d’incendis, així com l’evacuació del personal i material en cas d’ocórrer un sinistre, exposa el projecte.