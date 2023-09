Espanya arriba hui a València a l’espera del seu número 1

El pavelló de la Font de Sant Lluís ja ha completat la seua “transformació” en un gran estadi de tenis que del 12 al 17 de setembre albergarà la fase de grups de la Copa Davis, amb Espanya com a amfitriona, juntament amb la Sèrbia de Novak Djokovic, la República Txeca i Corea del Sud.

La selecció espanyola, capitanejada per l’alacantí David Ferrer, es concentrarà hui a la vesprada a la capital del Túria, i demà dissabte començarà els entrenaments a la Fonteta i l’Alqueria.

Està previst que hui arriben a València Roberto Bautista, Alejandro Davidovich i Marcel Granollers, mentre que el valencià Bernabé Zapata porta ja tota la setmana entrenant a l’Sporting i hui es reunirà amb els seus companys d’equip. Per contra, encara caldrà esperar per a veure a València el número 1 espanyol, Carlos Alcaraz, que hui disputa les semifinals del US Open.

A València se segueix molt atentament tot el que succeeix en el US Open, ja que tant Alcaraz com Djokovic tenen bitllet de viatge a la capital del Túria obert i sense data. Tots dos, el murcià i el serbi, han d’incorporar-se a la concentració de les seues respectives seleccions per a disputar la fase de grups de la Copa Davis a la Fonteta. La data d’arribada de tots dos depén de com de lluny arriben en el US Open.

En 2022, quan València també va acollir la fase de grups i any en què Carlos Alcaraz va disputar la final (i va emportar-se el títol) en el US Open, el murcià va haver de retardar el seu viatge a València i no va poder jugar la primera eliminatòria. Espanya debuta el dimecres 13 contra la República Txeca, i Sèrbia, el dia abans, contra Corea.