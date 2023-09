En estudi que la zona blava siga gratis a l’hora de dinar i els dissabtes de vesprada

El nou equip de govern del PP està revisant els horaris de pagament de la zona blava de València. En concret, la Regidoria de Mobilitat, que dirigeix Jesús Carbonell, està analitzant la fórmula perquè no calga pagar a l’hora de dinar, de 14 a 16 hores, i a la vesprada-nit, de 20 a 21 hores.

Com es recordarà, el passat 21 de juny de 2021, el llavors govern municipal de Joan Ribó va posar en marxa la nova ORA a València i va aprofitar per a canviar els parquímetres de pagament. Bàsicament, des de fa més de dos anys, es paga de 9 a 21 hores, en quasi tota la ciutat, per aparcar en la zona blava. En alguns barris, a més, es va ampliar l’horari de pagament en zona blava al dissabte a la vesprada, cosa que abans no ocorria.

Aquesta mesura perjudica l’hostaleria, que ha vist com abans els clients de bars i restaurants no havien de pagar mentre gaudien del dinar. També s’ha perjudicat els veïns de gran part dels barris de València, que abans podien aparcar gratis, a partir de les 8 de la vesprada; i els dissabtes de vesprada. Fins i tot les organitzacions de consumidors van criticar la mesura, perquè suposa un augment de la despesa per als ciutadans. Ara, fonts municipals han confirmat que el nou equip de María José Catalá està treballant per recuperar la gratuïtat en aquests horaris. No en va, va ser una mesura molt criticada pels populars quan estaven en l’oposició.