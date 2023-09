La Fiscalia es querella per agressió sexual i coaccions contra Rubiales pel bes a Jenni Hermoso

La Fiscalia de l’Audiència Nacional no ha perdut el temps i no ha necessitat més que tres dies des que la futbolista internacional espanyola Jennifer Hermoso va denunciar Luis Rubiales per a interposar una querella contra el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), suspés per un delicte d’agressió sexual i un altre de coaccions. L’encarregat d’obrir i instruir el corresponent procediment serà el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 1, Francisco de Jorge, que també és l’instructor del cas Soule, relatiu a les irregularitats detectades en la Federació durant el mandat d’Ángel María Villar.

La Fiscalia ha decidit incloure-hi el delicte d’agressió sexual, previst i penat en l’article 178 del Codi Penal, amb el qual ja es comptava des que es va saber que els fets esdevinguts es judicialitzarien, però també un delicte de coaccions, previst i penat en l’article 172, que es castiga “amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o amb multa de 12 a 24 mesos, segons la gravetat de la coacció o dels mitjans emprats”. L’agressió sexual té una pena d’entre un a quatre anys de presó. D’aquesta manera és com el ministeri públic qualifica jurídicament “el bes a la boca no consentit que Rubiales va fer a la jugadora Jennifer Hermoso, mentre li agarrava el cap amb les dues mans, durant l’acte de lliurament de trofeus a les components de la selecció espanyola femenina de futbol, després de guanyar el Mundial celebrat a Sydney (Austràlia), el passat 20 d’agost”. La Fiscalia ha actuat després que el passat 5 de setembre la jugadora compareguera davant de la fiscal, acompanyada del seu lletrat, i denunciara expressament els fets que, segons la seua declaració, es van produir sense el seu consentiment. Aquesta actuació resultava imprescindible perquè el ministeri públic poguera portar Rubiales davant de la justícia. Fustigació Jenni Hermoso va referir també, en la seua declaració, que tant ella com la seua família i persones més pròximes van patir una pressió constant i reiterada per part de Luis Rubiales i l’entorn professional d’aquest, perquè justificara i aprovara els fets, la qual cosa considera una fustigació que podria ser constitutiva d’un delicte de coaccions. La querella afig que aquesta pressió es va produir “en contra del desenvolupament de la vida en pau, tranquil·litat i lliurement” de la jugadora, per la qual cosa proposa que es castigue. La querella, signada per la tinenta fiscal de l’Audiència Nacional, Marta Durántez, demana al jutge De Jorge que prenga declaració a Luis Rubiales, en condició d’investigat, i a Jenni Hermoso com a víctima. Així mateix, sol·licita que es recapte informació de les autoritats australianes sobre la tipificació dels delictes contra la llibertat sexual en les seues normes penals. El ministeri públic precisa, però, que ni Hermoso ha denunciat els fets objecte de la querella al país on van tindre lloc, ni consta l’existència de cap procediment penal obert a Austràlia ni a Espanya, encara que van ser diverses les denúncies interposades a la Fiscalia contra Rubiales pel seu comportament. La querella, presentada en l’Audiència Nacional per ser el tribunal competent per a investigar els delictes d’espanyols comesos a l’estranger, es remet al Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, signat a Istanbul i que va ratificar. Afig que s’aplicarà “a totes les formes de violència contra la dona”, la qual cosa inclou tota “violació dels drets humans i forma de discriminació contra les dones”, així com “els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada”.