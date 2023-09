Mazón aclareix que el Consell mantindrà les oficines de violència de gènere

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assegurat, aquest divendres, que mantindrà i reforçarà les oficines d’assistència a les víctimes de violència de gènere a la Comunitat Valenciana amb el reforç de les seues competències.

Aquest dijous, la consellera de Justícia, Elisa Núñez, va deixar en l’aire la continuïtat d’aquestes en assenyalar que la Generalitat estava “estudiant” si mantenia les tres oficines d’assistència a les víctimes de violència de gènere que funcionen a la Comunitat i, en qualsevol cas, amb quines competències.

A preguntes, aquest divendres, sobre aquest tema —abans d’assistir a l’acte d’obertura del curs universitari en la seu històrica de la Universitat de València—, Mazón ha insistit que “per descomptat que seguiran”, i ha considerat que les declaracions de la consellera “no necessiten aclariment”, sinó que es van malinterpretar.

“Reforçarem el suport a les víctimes i coordinarem millor les seues competències” entre les conselleries d’Igualtat i Justícia, ha assenyalat el president.

“Millorarem el sistema de protecció a les víctimes, perquè, en altres ocasions, no ha funcionat. Estem en ple procés de millora, i a això es va referir la consellera, a la coordinació d’aquest procés de millora”, ha indicat.

En qualsevol cas, segons Mazón, “el que no hi haurà és més supressions de jutjats de violència, com va fer l’anterior govern, desprotecció de menors o promulgació de lleis com la del ‘només sí és sí’, a la qual va donar suport l’anterior govern”.

“Hi haurà reforç de competències i coordinació, aquest és l’objectiu de la lluita” a favor de “totes les víctimes, especialment les dones”, ha conclòs.