La ministra de Transports anuncia un contracte de 117 milions per a renovar la via en el tren Xàtiva-Alcoi

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, acaba d’anunciar la licitació imminent d’un contracte de 117 milions per a la renovació de via del ferrocarril Xàtiva-Alcoi. “La previsió és licitar les obres de renovació de via de la línia Xàtiva-Alcoi amb 117 milions d’euros. És una actuació recollida en el Pla de rodalia de la Comunitat Valenciana i que suposa una inversió històrica superior a la que es va posar en marxa fa 120 anys. És una actuació de millora que aposta per la vertebració del territori i millora de les comunicacions”.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en la visita a Xàtiva, on demà es posa en servei el tram de via única amb La Encina pel recorregut ferroviari històric, en desús durant anys, per a permetre que comencen les obres en les vies actuals que convertiran a l’ample europeu l’últim tram pendent de l’AVE regional, entre València i Alacant. Aquesta variant, en la qual Mitma ha invertit 505 milions d’euros, és una infraestructura fonamental per a garantir les connexions entre el sud-est i el nord-est peninsular i amb Europa i aconseguir connectar per alta velocitat les tres capitals de la Comunitat Valenciana i reduir en mitja hora els millors temps de desplaçament entre les localitats. La variant en ample ibèric permetrà derivar tot el trànsit ferroviari mentre s’executen les obres d’adaptació a l’ample internacional de la plataforma en via doble que tradicionalment connectava Xàtiva i el nus de La Encina. “Una revolució de la mobilitat estatal i intracomunitària que permetrà connectar, en una hora, Alacant i València, i, en dues hores, Alacant i Castelló; estalviant mitja hora als millors temps actuals en tots dos desplaçaments. La nostra estimació és que els viatgers entre Alacant i València es multipliquen per tres, i que se’n beneficien més d’un milió de persones”, ha assegurat Raquel Sánchez.