Professors amb dues places i nous errors en les últimes 2.000 vacants adjudicades en Educació

Professors amb dues places assignades, interins en els primers llocs de la llista però sense col·legi adjudicat perquè li l’han concedit a un altre amb menys punts, docents als quals li han atorgat una vacant però en una especialitat que no havien sol·licitat... Els errors en les adjudicacions de places del professorat a la Comunitat Valenciana enguany semblen una constant que manté en suspens els afectats i indigna els sindicats.

Dimecres passat, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació adjudicava dues mil vacants noves. Es tracta de les adjudicacions de “principi de curs” (la setmana que ve es preveu una altra tanda) i respon a aquelles vacants que no van arribar a traure’s al juliol, més les jubilacions que s’han produït a l’agost o les baixes que cal cobrir per malaltia o naixement quan comença el curs escolar. Ahir, dijous, es va publicar el llistat i van començar les crítiques. Hui, divendres, els sindicats alerten dels problemes i errors detectats després de reunir-se amb la Conselleria d’Educació i presentar-los els casos dels seus respectius afiliats. “La Conselleria ha comentat que els afectats presenten la incidència per escrit i que ja aniran resolent”, expliquen. Des de la Conselleria d’Educació asseguren a Levante-EMV que els sindicats “han portat molt pocs casos i no significants”.

No obstant això, els sindicats consultats per aquest diari (Stepv, UGT, Csif i Anpe) lamenten els errors que, de nou, mantenen en suspens el professorat a escassos dies de l’inici del curs escolar i els centren en tres blocs: d’una banda, hi ha les duplicitats i ha afectat gent interina que va deixar de ser-ho durant el procés extraordinari de mèrits però que ningú havia tret de les borses d’ocupació. Així, ja tenien una plaça assignada i els han adjudicat una altra; d’altra banda, hi ha una incidència que afecta molta més gent i que sembla una fallada del programa, ja que s’han adjudicat places sense tindre en compte l’ordre, la qual cosa implica que interins amb determinats punts no tinguen plaça i d’altres amb menys puntuació sí que la tinguen adjudicada. Finalment, destaquen l’adjudicació de places que no s’han demanat, una cosa que només ocorre en les adjudicacions forçoses. Aquesta és l’única fallada que sí que reconeix la Conselleria d’Educació. “L’error que sí que s’ha detectat és en relació amb la denominació de forçosa o voluntària. Apareixen totes com a voluntàries, fins i tot les forçoses, per la qual cosa s’està elaborant un aclariment sobre aquest tema”, expliquen des de la Conselleria.

Crítiques i incidències

L’Stepv (sindicat majoritari de l’ensenyament) assenyala que les adjudicacions d’aquest curs són les “més desastroses de la història recent”, i indiquen que en les últimes han rebut queixes que el programa informàtic “no ha respectat l’ordre de participants, ha adjudicat places a persones que no l’havien sol·licitada o ha desaparegut gent del llistat”. “Si hi haguera molta gent afectada per l’ordre dels participants, la Conselleria hauria de plantejar-se repetir l’adjudicació”, expliquen.

Per a UGT, els errors semblen no tindre fi. “Hem detectat fallades en les últimes adjudicacions, que són potents, perquè amb aquestes conclou el procés que va començar a l’estiu i ha sigut un desastre. La setmana que ve hi ha una altra tanda, però estem parlant de vacants i un procés ordinari que, de nou, repeteix errors. Després ja hi ha les adjudicacions puntuals, que són una constant durant l’any”.

Des del Csif i des d’Anpe treballen en la recollida d’incidències. “Fins ara, les principals incidències que hem detectat han sigut places que s’havien oferit inicialment i que després no han aparegut en les adjudicacions, alguns problemes en l’ordre dels adjudicats respecte a la borsa d’interins i també hem detectat algunes dificultats de manera puntual en la descàrrega de les credencials. Per tant, tot això és el que s’ha traslladat des del sindicat a la Conselleria perquè es faça l’estudi pertinent de cadascun dels casos, si pertanyen a col·lectius que se solucione i si són casos particulars que es vagen solucionant un a un, atesa la necessitat de tindre tots els docents en tots els llocs educatius al llarg de la Comunitat Valenciana perquè l’alumnat entra ja el pròxim 11 de setembre, dilluns”, expliquen des del Csif. En Anpe, per la seua banda, anuncien un informe sobre com començarà el curs en els diferents centres educatius després de les incidències detectades.

L’Stepv recorre contra el canvi d’horari en l’ESO

D’altra banda, l’Stepv ha presentat un recurs contra la resolució que modifica els horaris en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) publicada el 31 d’agost, que modifica les condicions laborals del professorat sense la prescriptiva mesa sectorial, i ha alertat que hi haurà professorat que superarà les 18 hores lectives establides per la normativa.

A més, han anunciat mobilitzacions del professorat en protesta per les “nefastes” adjudicacions d’inici de curs i la resolució per la qual es modifiquen els horaris de Secundària ja elaborats al juliol. També ha qüestionat les declaracions del conseller d’Educació, José Antonio Rovira, que “assenyalen a una retallada de les plantilles docents, a una reducció del valencià com a llengua vehicular i que acusa el professorat d’adoctrinar i manipular l’alumnat per a portar-lo a suposades manifestacions”, una afirmació que han demanat que rectifique immediatament.