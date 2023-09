11 de setembre: quatre anys de decadència amb Lim

L’11 de setembre de 2019. Hui es compleixen quatre anys de la destitució de Marcelino García Toral com a entrenador del València CF. Quatre anys des que Peter Lim es va oblidar del club i el va abandonar a la seua sort sense inversió ni compromís. No va ser un cessament més d’un tècnic. L’11-S va significar un punt d’inflexió per a l’entitat de Mestalla. La decisió del màxim accionista de dinamitar aquell equip campió i aquella potent estructura esportiva amb Mateu Alemany al capdavant va significar el començament del declivi esportiu i econòmic d’un club que venia de conquistar la Copa del Rei, que lluitava pels llocs de Champions League amb els grans del futbol espanyol i que, desgraciadament, ara, quatre anys després, pateix en la zona baixa per salvar la categoria en primera divisió amb una plantilla indigna. Lim va deixar morir el València aquell dia. Quatre anys després, agonitza a la vora de l’abisme.

Lim va destruir molt més que un projecte guanyador l’11 de setembre. Aquell dia va ser l’inici de la caiguda lliure que tard o d’hora condemnarà l’equip al descens a segona. El màxim accionista li va donar l’esquena al club i no li va importar que començara a perdre valor i fer-se xicotet temporada rere temporada. Els últims quatre anys són sinònim de decadència a tots els nivells. Els problemes s’han multiplicat a conseqüència de la desídia de la propietat. La deixadesa i el conformisme de Lim en els últims quatre anys han conduït l’entitat a una greu crisi financera, amb una imparable reducció d’ingressos, i a una situació esportiva crítica, sense plantilla de garanties ni rastre d’estructura esportiva. Peter ha perdut l’interés en la institució des d’aquell 11-S. Així ha quedat demostrat en tots i cadascun dels mercats dels últims anys. La plantilla que va alçar la Copa del centenari en 2019 estava valorada en 499 milions. Des de llavors, s’ha desplomat progressivament, temporada rere temporada: 427, 278, 310, 249 i, així, fins als 147 milions de l’actual.