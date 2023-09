Alerta a València: arriben tempestes amb graníssol i pluges fortes

La setmana ha començat radiant a València, però a penes serà un miratge, segons la predicció de l’oratge elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per als pròxims dies.

La previsió de l’oratge anuncia l’arribada de noves pluges i tempestes al territori, que, de moment, ja han portat l’Aemet a activar l’alerta groga per fortes precipitacions que afectaran tota la província i que podrien descarregar amb graníssol i deixar acumulats de més de 20 litres per metre quadrat en tot just una hora.

Quan començarà a ploure a València

L’oratge estarà, doncs, marcat aquesta setmana per les pluges i les tempestes. De moment, per a demà dimarts, 12 de setembre, l’alerta groga estarà vigent des de les 12.00 del migdia fins a la mitjanit.

En tot el territori, l’Aemet adverteix de la possible arribada de tempestes amb graníssol i pluges fortes amb acumulats importants. El pitjor, en principi, tindrà lloc durant les hores de la vesprada, encara que de matí ja es dispararà el risc de pluges.

A la ciutat de València, la previsió de l’oratge anuncia precipitacions durant pràcticament tota la jornada. El cel començarà el dia cobert, i, malgrat que fins i tot podria arribar a veure’s el sol en alguns moments, s’espera que els núvols no abandonen en cap moment l’horitzó.

Al matí, la possibilitat que es registren pluges serà del 45 % (les mateixes que les que hi haja tempesta), mentre que, a partir del migdia, les probabilitats pujaran vertiginosament fins al 90 % en el cas de les precipitacions i el 75 % pel que fa a les tempestes.

A la capital del Túria, l’Aemet espera que caiga més aigua a primera hora de la matinada de dimarts a dimecres. De fet, l’alerta groga per pluges i tempestes s’estendrà fins dimecres en tot el litoral de la província de València.