Calp comença el curs sense tindre acabats els barracons del seu massificat institut

Enrenou en l’inici de curs a Calp. És el normal. Però, a l’institut Ifach de Calp, el tràfec és doble. Hi ha presses. Els obrers malden per acabar els barracons que s’estan muntant en l’aparcament del centre i que han de descongestionar un centre que es va construir per a 500 alumnes i que n’acull més del doble.

9 Els alumnes, les famílies i els professors s’hi han trobat, aquest matí, els obrers. Estan muntant tres de les aules. Anaven justos de temps i el curs ha començat amb els deures per fer. Per dir-ho d’una altra manera: suspens en els exàmens de setembre. Les aules prefabricades havien d’estar acabades ja. En principi, han d’estar acabades per a demà. Els treballadors s’hi estan afanyant. Però queda bastant per fer. Els barracons és una solució d’emergència. Els instal·la la Conselleria d’Educació. Es crea, en aules prefabricades, una nova secció de l’IES Ifach. Així s’alleugereix la massificació que pateix aquest institut i que obliga a fer classes també de vesprada. La construcció del segon institut, una reivindicació ja històrica de Calp, és una altra de les assignatures pendents que no s’aprova mai.