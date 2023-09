Compromís presenta una denúncia en Antifrau perquè investigue les possibles incompatibilitats de Barrera

El síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha presentat, aquest dilluns, una denúncia a l’Agència Valenciana Antifrau perquè investigue si el vicepresident del Consell, Vicente Barrera, ha incorregut en possibles incompatibilitats del seu càrrec públic i el d’administrador de set empreses. Així, en l’escrit remés a l’òrgan, demana que s’examinen els expedients per a dictaminar si s’incompleix la Llei valenciana d’incompatibilitats, així com determinar, si això és així, “les conseqüències que se’n derivarien, com la incoació d’un expedient sancionador per part del Consell contra Vicente Barrera Simó”.

“Nosaltres entenem que s’incompleix la norma i que en el moment en el qual hi ha un nomenament, Barrera hauria de cessar la seua activitat privada. El president Mazón diu que està en el termini de fer-ho i nosaltres creiem que incorre en una incompatibilitat flagrant i demanem que, si s’ha incomplit la llei i el senyor Barrera ha cobrat diners públics, que els retorne”, ha assenyalat Joan Baldoví. A més, el síndic demana al Consell que examine l’expedient i que, si hi ha incompatibilitat, “que es complisca la llei, que dicta que aquesta és una causa d’inhabilitació de cinc anys”. En aquest sentit, el representant valencianista, que ha acudit a presentar l’escrit amb el diputat Jesús Pla, acusa el president Mazón de “deixadesa de funcions” i ha insistit que “la llei diu que la condició de conseller és incompatible amb l’exercici de qualsevol activitat professional o mercantil”.