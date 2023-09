L’aigua de la Pobla Llarga torna a ser apta per al consum un mes després

Els veïns de la Pobla Llarga ja poden tornar a consumir aigua de l’aixeta després que les anàlisis realitzades després de la renovació dels filtres de carbó activat en el pou de la Serratella hagen confirmat que tots els paràmetres s’ajusten a la normativa. Salut Pública alçava divendres la prohibició de consumir aigua de la xarxa general just quan es complia un mes de la prohibició, després de detectar-hi, en un control rutinari, la presència de terbumeton, un herbicida prohibit per a ús agrícola fa vint anys, per damunt dels nivells permesos.

L’empresa concessionària del servei va optar, en un primer moment, per ampliar el període de filtració, amb la perspectiva que en un termini de deu o quinze dies es poguera recuperar la normalitat, encara que el resultat de les anàlisis no va ser el que s’esperava, i, de comú acord amb l’Ajuntament, es va optar per la substitució dels filtres de carbó activat del pou que proveeix els quasi 4.500 veïns de la Pobla Llarga, tot i que encara no s’havia esgotat la vida útil dels que hi havia instal·lats. Aquesta mesura, que ha suposat una inversió pròxima als 25.000 euros, sí que ha resultat efectiva i l’Ajuntament va rebre divendres el resultat de les anàlisis de l’aigua que confirmen que torna a ser apta per a beure i per a cuinar.

La situació viscuda a la Pobla Llarga té precedents a Rafelguaraf, Manuel o la urbanització San Cristóbal d’Alberic i deriva del canvi normatiu que va entrar en vigor al gener pel qual es redueix de 0,10 a 0,03 micrograms per litre la presència màxima autoritzada de terbumeton perquè l’aigua es considere potable.