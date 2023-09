Sagunt posa en marxa les jornades associatives

L’escola de formació per a associacions a Sagunt torna amb diferents i entretinguts tallers impartits de la mà de la Fundació Horta Sud. El mes d’octubre tindrà lloc, al Centre Cultural Mario Monreal, unes jornades per a totes les associacions del municipi.

Hi haurà tallers d’obligacions documentals i procedimentals, eines per a entendre el règim legal i els aspectes fiscals que s’han de tindre en compte en una associació, com ha de ser el paper de les xarxes socials i com es poden emprar per a donar veu a les associacions, així com un taller sobre la realització de projectes i activitats.

Des de l’Àrea de Participació Ciutadana, impulsora d’aquest projecte, destaquen que “les jornades brinden una oportunitat al teixit associatiu de la ciutat, al qual doten de més recursos per a un millor funcionament intern i extern”.

Inscripció

Per a poder participar-hi, s’ha d’enviar un correu electrònic a participacionciudadana@aytosagunto.es amb les dades de l’associació, i el nom i els cognoms del participant, que haurà de ser un membre de l’associació. Es confirmarà amb aquest mateix correu; la inscripció quedarà oberta fins a esgotar les 15 places de cada taller.