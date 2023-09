València renova les fonts ornamentals

L’Ajuntament de València treballa en un projecte per a renovar les fonts ornamentals de la ciutat, com, per exemple, la de la plaça de l’Ajuntament, amb la finalitat que aquestes milloren la seua eficiència energètica i es convertisquen en una destinació turística sostenible. Aquesta intervenció, que s’emmarca en una iniciativa europea, el Pla de sostenibilitat turística en destinació que es finança íntegrament amb recursos dels fons Next Generation EU, també preveu la creació de rutes temàtiques que incloguen la visita a fonts històriques com la del monument a Sorolla, a fi de convertir-les en un nou recurs turístic, “la qual cosa també permetrà diversificar l’oferta turística, creant nous circuits per a descongestionar determinades zones”, ha explicat la regidora de Turisme, Paula Llobet.

La renovació de les fonts queda integrada dins de l’“eix 2. Millora de l’eficiència energètica” del pla mencionat, que compta amb un pressupost d’execució de 476.910 euros.