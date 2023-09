Compromís demana la redacció de tres projectes "verds" compromesos amb Orriols

El regidor del grup municipal de Compromís per València Sergi Campillo ha recordat que “amb el govern de Joan Ribó vam establir una comissió interregidories amb la finalitat d'abordar les demandes dels col·lectius d'Orriols organitzats en la plataforma Orriols en Lucha. Producte d'aquest diàleg, des de la Regidoria de Jardineria Sostenible vam adquirir una sèrie de compromisos quant a inversions al barri en matèria d'infraestructura verda”.

D'aquests compromisos destaca la introducció d'arbratge en tres carrers del barri, un contracte ja formalitzat i que el nou govern municipal ja ha anunciat que té intenció d'executar al novembre, en finalitzar les obres que s'estan realitzant pel Cicle Integral de l'Aigua. Ara bé, hi ha altres compromisos que són igualment necessaris, la redacció dels quals ja havia començat amb la previsió de finalitzar-la enguany.

Els projectes pendents

Un d'aquests projectes és la remodelació integral del jardí de la plaça Esteban Dolz del Castellar, amb un pressupost estimat d'execució de 300.000 euros, aproximadament. Es tracta d'un jardí que en aquests moments presenta una situació molt degradada, després de diverses dècades des de la seua construcció. A més, se situa sobre un pàrquing que en condiciona la rehabilitació i al costat d'un col·legi públic, motiu pel qual és un espai de joc i de convivència molt important per al barri. El projecte, que s'havia dialogat i pactat amb els veïns i les veïnes d'Orriols, estava ja en fase de redacció.

En la mateixa situació està la construcció d'un nou jardí en la confluència entre els carrers Portaceli i Peníscola, així com la redacció ja en marxa del projecte d'horts urbans al costat de l'escoleta Clara Campoamor a l'avinguda Alfauir. "Tindre una zona d'horts urbans ha sigut una vella reivindicació del veïnat del barri i des del govern de Compromís vam aconseguir que la Conselleria d'Educació ens donara permís per a ocupar una parcel·la municipal però d'ús escolar", diu. També aquest projecte estava ja en redacció.

Compromisos amb el barri

Sergi Campillo assenyala que són projectes reclamats i consensuats amb el veïnat d'Orriols. “El compromís per part del govern de Joan Ribó era que al llarg de 2023 es redactaven els projectes i que en 2024 es licitarien les obres, ja que es dotarien pressupostàriament els projectes. Aquests són fonamentals per a un barri que hauria de ser també d'acció preferent per al nou govern, tal com ho va ser per a l'anterior. Per això exigim a l'alcaldessa Catalá que dote econòmicament i licite en 2024 l'execució de les obres de tots els projectes actualment en redacció en l'àmbit del Servei de Jardineria Sostenible al barri d'Orriols”.