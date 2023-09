El Govern autoritza el contracte de 117 milions per a renovar la via de la línia Xàtiva-Alcoi

El Consell de Ministres ha autoritzat hui el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) a licitar, a través d'ADIF, les obres de renovació integral de 64 quilòmetres de via de la línia Xàtiva-Alcoi. El valor estimat del contracte, amb el qual s'actuarà en els trams Xàtiva-Ontinyent i Ontinyent-Alcoi, supera els 117 milions d'euros (IVA inclòs), subministraments inclosos. Aquesta actuació, que s'emmarca en el Pla de rodalia de la Comunitat Valenciana, homogeneïtzarà l'estat de la infraestructura i les instal·lacions de la vella línia i, amb això, "s'incrementaran les condicions d'eficiència i fiabilitat de l'explotació ferroviària i la regularitat del trànsit, per a augmentar la velocitat de la circulació i reduir els temps de viatge, a més d'optimitzar les tasques de manteniment", segons fonts del Ministeri de Transports.

Treballs

Les obres preveuen la renovació completa de la línia, substituint tots els elements de la superestructura: carril, travesses, balast i aparells de via. Així mateix, s'adaptaran diferents estructures a la futura electrificació de la línia, la qual cosa representa la demolició dels passos superiors que no compleixen amb els gàlibs requerits i la seua substitució per uns altres de nous i l'increment de la secció dels túnels. En els ponts metàl·lics s'abordarà la instal·lació d'encarriladores elàstiques i contracarrils; la substitució de subjeccions rígides per subjeccions lliscants; la substitució de travesses de fusta especials d'altura variable, per a adequar-les a les noves rasants i geometria calculada, i la substitució de travesses de fusta per altres de formigó monobloc, per a protegir les entrades i eixides als ponts metàl·lics.

A les estacions del tram s'incrementarà la longitud de les andanes i es farà l'adequació del paviment. A més, a Ontinyent es posarà en servei una tercera via, mentre que a la de Xàtiva ja s'han dut a terme les actuacions. Les actuacions es completaran amb la comprovació dels elements de drenatge; treballs en talussos; tractament i protecció de trinxeres i terraplens; operacions tècniques per a relacionar entre si tres passos a nivell situats en els punts quilomètrics 16/874, 19/673 i 29/674, i adequar-ne els accessos, i l'execució de tancaments antivandàlics. Totes aquestes actuacions contribueixen a la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre les seues metes el desenvolupament d'infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat. Aquesta actuació podrà ser cofinançada pel mecanisme Connectar Europa de la Unió Europea (CEF).