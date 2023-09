Pla d'emergència contra la vespa "assassina" després del primer cas a la Comunitat Valenciana

La temuda vespa carnissera asiàtica (Vespa velutina), la presència de la qual es va confirmar la setmana passada a la Comunitat Valenciana, ha obligat la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a moure fitxa ràpidament. Així, el Ple del Consell de dimarts ha aprovat una declaració d'emergència per a la cerca i destrucció dels nius de la coneguda com a vespa "assassina". Els treballs es duran a terme a través d'una empresa pública mitjançant un contracte d'emergència el cost del qual ascendeix a 200.000 euros.

El pla estableix una xarxa de parany al nord de Castelló i altres zones afectades per a localitzar noves colònies d'una espècie letal per a les abelles i altres pol·linitzadors. D'ací la preocupació del sector apícola i agrícola valencià. Els sindicats agraris la Unió-Llauradora i AVA-Asaja van coincidir la setmana passada a qualificar de “molt preocupant” la identificació del primer cas a la localitat de Vallibona.

Les conselleries de Justícia i Interior; Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori anunciaven dimarts un treball coordinat per a posar en marxa un dispositiu format per diversos equips per a la localització de nius de vespa carnissera asiàtica en l'entorn inicial de detecció, emprant metodologies de rastreig, encebament i seguiment d'obreres. “La finalitat d'aquesta acció és l'eliminació dels nius amb caràcter previ a la dispersió de reines fundadores, la qual té lloc al principi de la tardor”, apuntava la Generalitat en un comunicat.

Paranys i revisió de bucs

A més, es treballarà en la localització de nous exemplars de vespa carnissera asiàtica mitjançant la instal·lació de paranys al terme municipal de Vallibona i municipis de les comarques dels Ports i el Baix Maestrat i la Vall d'Alba i la col·laboració amb els apicultors perquè revisen els seus assentaments de bucs i comuniquen la presència o absència de la vespa carnissera asiàtica. Es programaran cursos de formació d'apicultors, agricultors o agricultores i totes aquelles persones que puguen tindre contacte de risc amb aquesta espècie, així com de les administracions municipals i autonòmiques competents en la gestió d'aquesta problemàtica.

Dues-centes alertes

La Generalitat havia rebut en els últims anys més de dues-centes alertes, encara que totes havien resultat negatives, fins al passat 2 de setembre. La coneguda també com a vespa "assassina" és una espècie exòtica invasora capaç de causar estralls per la seua enorme voracitat, ja que és capaç de destruir un buc sencer en minuts. La seua enorme grandària, pot arribar a mesurar 1,7 i 3,2 centímetres, li permet tallar el cap dels insectes dels quals s'alimenta.

Originària del sud-est asiàtic, va arribar a França en 2006 i d'ací va passar a Espanya. L'absència de depredadors naturals ha provocat que les seues colònies s'hagen multiplicat en l'últim lustre. Es troba establida a Portugal, Itàlia, el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica i Suïssa. «Els seus nius són més menuts que els de la vespa comuna i se situen en llocs més amagats, motiu pel qual passen més desapercebudes», segons tots els entomòlegs consultats per Levante-EMV.

Agressives amb la seua bresca

Pel que fa a la salut humana, no és una espècie tan agressiva com les vespes comunes dels gèneres Polistes i Vespula. No obstant això, defensen la bresca si es consideren amenaçades i poden inocular verí amb el seu agulló. La seua picada no revist major gravetat que la de les espècies autòctones. Des de 2019, la Generalitat duia a terme accions formatives de detecció precoç.