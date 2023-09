Torna a València la festa de la cervesa alemanya

València ha sigut una de les ciutats espanyoles triades per Paulaner Oktoberfest per a celebrar enguany la festa oficial de la cervesa alemanya. Coincidint amb l'organització de l'Oktoberfest de Munic, la ciutat acollirà, del 15 de setembre a l'1 d'octubre, al costat de l'Hotel Las Arenas, una carpa de 1.500 m², on es podrà degustar l'autèntica oferta gastronòmica d'aquesta festa en un ambient que recrearà la cultura i tradició alemanya.

L'Oktoberfest Paulaner València s'iniciarà amb la tradicional “obertura del primer barril de cervesa” al crit de "O'Zapft is" (Ja està obert!), omplint el primer pitxer d'1 litre de cervesa, per a posteriorment obrir la resta dels barrils. Així començarà aquest esdeveniment gastronòmic i d'oci que preveu atraure-hi milers de valencians i turistes durant la segona quinzena del mes de setembre. La cervesa oficial de l'Oktoberfest Aquest gran esdeveniment gastronòmic homenatja la cervesa oficial de l'Oktoberfest de Munic, oferint als visitants les varietats més consumides a la ciutat bavaresa, servides per cambrers amb els vestits típics de Baviera i en format de pitxers de litre com mana la tradició: Münchner Hell, Weissbier, Salvator. També es podrà triar l'alternativa 0,0 % alcohol o sense gluten. En l'oferta gastronòmica, s'hi podran degustar pretzels, diferents tipus de salsitxes (bockwurst i bratwurst), garró, pollastre rostit amb creïlles, gran varietat d'ensalades i el pastís de poma apfelstrudel. A més, també hi haurà opcions vegetarianes i sense gluten. Música, activitats i jocs col·lectius El recinte cuidarà al detall la posada en escena, que comptarà amb gespa artificial, una original entrada plena de llums, idònia perquè els assistents puguen fer-s'hi fotos i compartir-les per xarxes socials; taules i bancs allargats a l'estil alemany, i tota una cridanera i destacada decoració. Cada jornada estarà amenitzada amb música ambient. També s'hi organitzaran activitats com ara alçament de pitxers, en les quals el públic podrà participar i hi haurà una caseta bavaresa, on es podrà gaudir d'una zona de descans amb taules, nombrosos jocs col·lectius com futbolins i ping-pong i alguns food trucks amb propostes dolces per als més llépols. L'esdeveniment estarà obert de dilluns a dijous de 18.00 a 00.00 hores i divendres, dissabte i diumenge de 13.00 a 00.00 hores. L'accés té un cost de 9 € euros i inclou un pitxer de benvinguda. L'Oktoberfest Paulaner València és un esdeveniment organitzat pels promotors de The Champions Burger, el campionat d'hamburgueses de referència a Espanya, que enguany tria la millor hamburguesa d'Europa el mes d'octubre que ve i que s'ha consolidat com el referent d'aquest sector gastronòmic, i l'esdeveniment d'oci i gastronomia Solmarket, que enguany s'ha fet en tres localitzacions de la Comunitat Valenciana.