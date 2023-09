El Congrés permetrà usar les llengües cooficials abans de la reforma del reglament

El Congrés dona llum verda al fet que puguen emprar-se totes les llengües en seu parlamentària fins i tot abans que s’aprove la reforma del reglament per a regular-ne l’ús. En el debat d’aquesta reforma, tal com va avançar la setmana passada El Periódico de España, de Prensa Ibérica, ja es podrà escoltar català, basc o gallec, a més d’aragonés o asturià, que no són cooficials, però que també es permetran durant la sessió.

La Mesa, l’òrgan de govern parlamentari, on PSOE i Sumar tenen majoria, ha fixat el debat i l’aprovació d’aquesta norma en els plens convocats per al dimarts 19 i dijous 21, on ja es desplegarà tota la varietat lingüística del país. Ho ha fet després d’escoltar l’informe dels lletrats, que avalaven l’admissió a tràmit de la reforma, però advertien de les dificultats de la seua implementació a curt termini, una cosa “difícil, si no impossible” tant tècnicament com quant als seus efectes en el funcionament de la cambra.

La reforma del reglament va ser el compromís adquirit amb Junts i ERC per a assegurar-se l’elecció de Francina Armengol com a presidenta de la cambra baixa. La mateixa Armengol ja va prometre la utilització de totes les llengües oficials des del començament mateix de la legislatura. Una promesa que la Mesa ha fet ja efectiva.

“La Mesa ha ordenat que es puguen usar ja des del ple del 19, complint així amb el compromís que tota la ciutadania puga veure’s més ben representada a la cambra baixa”, destaquen fonts de Presidència, que assenyalen que cal garantir que tots els diputats puguen parlar en els seus idiomes, i que tots els diputats tinguen dret a una traducció. Aquest dijous, Armengol comunicarà a tots els grups la decisió en la Junta de Portaveus i n’oferirà els detalls tècnics.

Traducció provisional

Mentrestant, segons avancen fonts parlamentàries, es buscarà emprar els traductors que ara presten els seus serveis al Senat. El dubte és si hauran de fer-se nous “contractes puntuals”, o si poden entendre’s com a part del servei que ja presten. Al·leguen algunes fonts parlamentàries que aquesta empresa de traducció, encara que està contractada per la cambra alta, està destinada al treball de “les Corts”, cosa que podria englobar també el Congrés.

El que sí que es dona per segur és que dimarts que ve ja hi haurà, d’una manera o d’una altra, traductors que permeten que el debat sobre les llengües puga produir-se en diferents idiomes. Un mètode provisional que també continuarà en les sessions d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo, el 26 i 27 de setembre, i fins que puguen fer-se les contractacions definitives.

Sis mesos de transitorietat

La norma fixa un termini de transitorietat de sis mesos per al concurs i l’adjudicació dels serveis de traducció i interpretació, que seran necessaris per a fer efectiva la reforma. Durant aquest temps, els diputats hauran d’acompanyar els escrits en una llengua oficial que no siga el castellà d’una traducció.

La Mesa també ha donat llum verda a l’ús de llengües que no són cooficials però que estan acceptades en les seues comunitats autònomes, com l’asturià o l’aragonés. En aquests casos, segons expliquen fonts de la Mesa, els diputats hauran d’autotraduir-se al castellà, autogestionant tant la traducció com els temps d’intervenció, que no s’ampliaran.