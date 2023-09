El ministre d’Agricultura ironitza sobre els coneixements del Consell sobre plagues

El conseller d’Agricultura de la Generalitat, José Luis Aguirre (Vox), va remetre, l’agost passat, al ministre d’Agricultura, Luis Planas (PSOE), una carta en la qual l’informava de la seua “inquietud” per la detecció a Xipre del principal insecte vector que transmet el denominat greening dels cítrics, una de les pitjors plagues que planen sobre els cítrics, i en la qual li demanava l’adopció de mesures urgents de prevenció per a evitar que danyara els cultius valencians.

La resposta de Planas, a la qual ha tingut accés aquest diari, va arribar en forma de carta el 8 de setembre. En primer lloc, el ministre recorda al conseller (en el càrrec des de juliol) que “és important no confondre la malaltia” del greening causada per un bacteri “amb les dues espècies d’insectes vectors que la transmeten. També convé tindre en compte que la presència de l’insecte vector en un determinat territori no significa necessàriament la presència del bacteri” i afig que un d’aquests vectors “és present a les Illes Canàries des de fa anys i mai s’ha detectat el bacteri responsable de la malaltia”.

Risc

Més endavant, afirma que “em permet recordar-li que el principal risc d’introducció del bacteri és la importació il·legal de plançons de cítrics”, que està prohibida a la UE excepte per a fins científics. I recorda que totes les sol·licituds d’importació d’aquests últims “han sigut sol·licitades únicament per la Comunitat Valenciana i han sigut autoritzades per les seues autoritats competents, de les quals ara és responsable”.

Tot seguit, el ministre assenyala que l’insecte esmentat és present a Espanya i Portugal, que s’està lluitant contra la seua presència i que encara no s’ha detectat el temut bacteri. “Per això, em sorprén que propose la prohibició de moviments de fruita i material vegetal de cítrics des de Xipre, perquè amb la mateixa lògica obligaria a fer el mateix amb Espanya. Estic segur que aquest no és el seu propòsit”, conclou.

Finalment, Planas explica, respecte a la petició d’Aguirre d’importar un parasitoide que extermine l’insecte vector, que, en una reunió entre organismes del Consell i del Govern central, “es va acordar esperar a constatar la presència del vector per a poder autoritzar de manera immediata la importació del parasitoide, ja que, per a desenvolupar la cria d’aquest, és necessari disposar d’una població de l’organisme parasitat, llevat que el que estiga proposant siga que l’importem, que imagine que no és així”.