L'Ibex 35 cau un 0,1 % en l'obertura, però s'aferra als 9.400 punts

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió de dijous amb una reculada del 0,10 %, la qual cosa ha portat el selectiu fins als 9.415 punts, en una jornada marcada per la reunió de política monetària que celebrarà el Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE).

L'autoritat monetària europea es debat entre parar la seua senda de pujada de tipus, després de nou alces consecutives, o seguir amb l'estratègia d'enduriment monetari, que en aquesta ocasió podria rondar el quart de punt.

Els inversors també estaran atents dijous a l'evolució del preu del petroli i les vendes minoristes i les noves peticions de subsidi per desocupació als Estats Units, país que viurà aquest dijous la seua major eixida en borsa en dos anys, la de la britànica Arm, propietat del conglomerat japonés Softbank, amb una valoració superior als 50.000 milions de dòlars.

El mercat s'ha vist sacsat també a primera hora de dijous per l'anunci d'Amber, societat constituïda pels fons ISQ i TDR, del llançament d'una contraopa sobre Applus a un preu de 9,75 euros per acció, per damunt dels 9,50 euros oferits per Apollo. L'anunci disparava les accions d'Applus quasi un 5 %, fins als 9,9 euros per títol, per damunt del preu oferit tant per Amber com per Apollo.

Dins de l'Ibex 35, els únics ascensos en l'obertura se'ls anotaven Indra (+0,36 %) i Merlin (+0,30 %), mentre que en el costat dels descensos destacaven els d'Aena (-2,66 %), IAG (-1,1 %) i Bankinter (-0,43 %).

A l'espera de la decisió del BCE sobre els tipus d'interés, les borses europees despertaven hui en negatiu, a excepció de Londres, que es revalorava un 0,1 %. Milà es deixava un 0,3 % i París i Frankfurt cedien quasi una dècima.

En l'obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al vell continent, pujava un 0,6 %, fins als 92,45 dòlars, mentre que el Texas se situava en 89,08 dòlars, un 0,6 % més.

En el mercat de divises, la cotització de l'euro davant del dòlar avançava fins als 1,0741 "bitllets verds", mentre que, en el mercat de deute, l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys es moderava fins al 3,707 %.