La plaça de l'Ajuntament ja no serà la Plaça del Llibre

El Grup Municipal Compromís ha denunciat el que consideren "traves" de l'equip de govern al festival literari Plaça del Llibre, que, entre altres coses, enguany no se celebrarà a la plaça de l'Ajuntament.

L'edil Pere Fuset ha presentat una pregunta al pròxim ple municipal en la qual interroga l'equip de govern sobre quines han sigut les raons que han portat l'Ajuntament de València a "no oferir cap col·laboració institucional, tant econòmica com logística, a les entitats organitzadores del certamen".

El regidor de Compromís ha acusat l'alcaldessa María José Catalá i els seus "socis preferents de Vox" de "sectaris" i ha dit que "han tardat molt poc a demostrar-nos que aquest serà un mandat en el qual, per ideologia, s'exclourà molta gent”. Així, Fuset, en aquest cas, es refereix a "un esdeveniment clau per a la cultura, per als llibres i per als llibreters, i per això volem demanar explicacions a Catalá de per què no es dona suport a aquest esdeveniment que ha sigut tan important en els últims anys”.

Dimarts passat es va saber que el certamen no es farà a la plaça municipal, amb "una falta de col·laboració institucional per part de, entre altres, l'Ajuntament de València". La fira, que forma part d'una sèrie que se celebra també a Alacant, Castelló, Elx i Gandia, es farà del 28 d'octubre a l'1 de novembre al Centre Cultural La Nau.

"Des de 2016 sense cap incident"

"Aquest certamen de la literatura en valencià, que s'ha celebrat a la plaça de l'Ajuntament des de 2016 sense cap incident i amb un notable èxit, va rebre en la seua última edició uns 30.000 visitants, amb la presència de 70 editorials i institucions expositores, uns 700 autors i autores, 200 activitats per a persones adultes i 70 per a xiquets i xiquetes", ha assegurat Fuset, que destaca que, "al llarg de totes les seues edicions, la Plaça del Llibre ha evidenciat la seua importància, no sols a escala econòmica per les vendes produïdes durant la seua celebració, sinó també pel que suposa de foment de la literatura escrita en valencià".