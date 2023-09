Tempestes d'origen marítim recorreran aquesta matinada tot el litoral

"No cal la presència d'una depressió aïllada en nivells alts (DANA) en la nostra zona perquè hi haja pluges molt intenses, com, sense anar més lluny, estem veient aquests dies" de tempestes de setembre, destaquen des de la delegació de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana. Unes tempestes que des de les 12 hores d'aquesta nit i durant tot el matí de divendres mantindran en suspens tot el litoral des de Pilar de la Horadada fins a Vinaròs, no sols perquè poden descarregar molt fort en poc de temps, sinó també perquè poden estar acompanyades de pedra o ratxes molt fortes de vent i amb gran aparell elèctric.

La previsió de l'Aemet és que demà divendres, des del primer minut, siga un dia "molt inestable". "Ja des de la matinada es poden produir precipitacions d'intensitat molt forta en qualsevol punt del litoral que acumulen més de 50 l/m² en menys d'una hora o 100 en menys de 12 hores". Per aquesta raó l'agència estatal ha activat l'avís taronja per fenòmens adversos en tota la franja litoral entre les dotze hores d'aquesta nit fins a les 14 hores de divendres. Tempestes d'origen marítim La franja litoral on les tempestes marítimes seran més intenses inclou les comarques del Baix Segura, el Baix Vinalopó, l'Alacantí, la Marina Alta i Baixa, la Safor, la Ribera Alta i Baixa, l'Horta Nord i Sud, la Foia de Bunyol-Xiva, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre, la Plana Alta i Baixa i el Baix Maestrat. Avís groc a les comarques d'interior En totes aquestes zones, a partir de les 14 hores i fins a les dotze de la matinada, l'avís de fenòmens adversos baixa al nivell groc perquè la intensitat de les tempestes s'espera que siga de fins a 20 litres en una hora, que poden deixar acumulats importants de 60 a 80 litres en 12 hores. Un avís que es mantindrà tot el dia en la resta de comarques d'interior en tota la Comunitat Valenciana. Les tempestes d'aquesta passada matinada a la Ribera han afectat una àrea reduïda i, segons l'Aemet, "demà hi ha entorns favorables perquè les tempestes siguen més generals". "Seran tempestes d'origen marítim que des de la matinada poden afectar qualsevol punt del litoral", alerten. Això es deu al fet que divendres "s'espera un pas de tàlveg, amb aire fred que inestabilitzarà l'atmosfera. D'altra banda, hi ha vent de l'est molt humit des de la superfície fins a quasi 2 km d'altitud, amb convergència d'humitat que donarà lloc a un perfil atmosfèric molt humit", expliquen des de l'agència. "No hi ha una DANA" Per tant, conclouen: "No hi ha una DANA. L'atmosfera demà estarà molt inestable. Hi ha un pas de tàlveg amb poca circulació en nivells mitjans-baixos que afavoreix el moviment lent dels sistemes convectius que es formen".