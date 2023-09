València serà també "Valencia", en recuperar la denominació oficial en castellà

La Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports abordarà dimarts que ve, 19 de setembre, el canvi de denominació oficial de la ciutat, arran de la moció impulsora que va presentar l'alcaldessa de València, María José Catalá, en la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local del passat 20 de juny de 2023. Aquest òrgan col·legiat va acordar “impulsar el procediment de canvi de denominació del municipi de València, perquè, a partir d'ara, la forma oficial del municipi puga ser en valencià i castellà". D'aquesta manera, la capital valenciana tornarà a denominar-se oficialment i amb caràcter general administratiu i jurídic "València" i "Valencia". Amb els governs d'esquerres de Compromís i PSPV es va canviar la denominació oficial al topònim valencià "València", en exclusiva, allà per 2017. Ara, com expliquen fonts municipals, María José Catalá "ha impulsat el canvi perquè el nom oficial del municipi puga ser en valencià i castellà”.

Els serveis municipals han sigut els encarregats de tramitar l'expedient administratiu oportú, que ara arriba a la taula de la Comissió Permanent Informativa de Cultura. Aquest òrgan té com a competència l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple, remarquen les mateixes fonts. "Els dictàmens que adopte tenen caràcter preceptiu i no vinculant", per això, la decisió final ha de prendre-la el ple, on els vots de Vox tornaran a ser decisius per a tirar avant aquesta mesura que impulsa el PP.

També el suport del partit Vox, el portaveu del qual és Juan Manuel Badenas, serà determinant per a superar el primer tràmit de la comissió esmentada. No en va, la Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports de l'Ajuntament de València està composta per set membres: tres a proposta del Grup Popular, dos del Grup Compromís, un del Grup Socialista i un altre del Grup Vox. Tot això de manera proporcional a l'adscripció política dels regidors de la corporació municipal, segons afirmen fonts municipals.

El dictamen de la comissió sobre el canvi de denominació de la ciutat serà debatut en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de València i haurà de ser aprovat “amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres”, segons indica la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana. Una vegada remés l'acord plenari a la Generalitat, el Consell aprovarà per decret i de manera definitiva la denominació oficial bilingüe de la ciutat de València.