Alcón apel·la a les aliances socials per a aconseguir finançament "suficient i equitatiu"

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, ha apel·lat aquest divendres, en l'obertura del curs acadèmic 2023-2024, a les aliances socials per a aconseguir un finançament "suficient i equitatiu" per a l'UJI.

La Universitat Jaume I ha celebrat el solemne acte d'obertura del curs, que ha estat presidit per Alcón, acompanyada pel conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira; el president del Consell Social, Sebastián Pla; el rector honorari de l'UJI, Francesc Michavila, i la secretària general de l'UJI, Cristina Pauner.

En la seua intervenció, la rectora de l'UJI ha fet referència al context d'incertesa al qual s'enfronten les universitats marcat pel desenvolupament de la LOSU i el model de finançament.

Quant a la LOSU, la també presidenta de la CRUE ha assenyalat que les universitats esperaven "una llei més ambiciosa", i que aquesta "requerirà un esforç addicional d'adaptació, no sempre justificat".

Així i tot, ha destacat que "és positiu que la llei aborde el finançament universitari i fixe destinar-hi com a mínim l'1 % del PIB en educació universitària pública, però perquè siga una realitat cal concretar el nivell de responsabilitat que assumirà el Govern d'Espanya i la Generalitat".

Així mateix, Alcón ha apel·lat en el seu discurs a les aliances socials per a aconseguir un finançament suficient per a l'UJI que permeta projectar el futur de Castelló i la seua província. En aquesta línia, ha assenyalat que per a això "és necessària la confiança i el suport de la Generalitat", i hi ha afegit: "Ens tranquil·litza saber que per a 2024 tenim garantit el mateix volum de recursos ordinaris, a més de l'augment de les retribucions del personal".

No obstant això, la rectora de l'UJI ha reivindicat una vegada més un model de finançament sostenible i equitatiu per al sistema universitari valencià i, en el cas de l'UJI, que pose fi a l'infrafinançament.

"Us necessitem com a aliats estratègics perquè traslladeu la importància que té per a l'UJI rebre un finançament just, que cal entendre com una inversió de progrés i no com una despesa", ha afirmat Alcón.

En la seua intervenció, la rectora també ha presentat el full de ruta per a aquest curs acadèmic, inspirat en el valor que el coneixement i la ciència responsables tenen per a un futur millor, perquè "la formació és el millor instrument per a un progrés sostenible i, per a garantir-lo, cal que actuem en present", ha apuntat.

Així, algunes de les accions que l'UJI durà a terme seran actualitzar l'oferta acadèmica i potenciar la formació permanent per a donar resposta a les demandes socials; enfortir els instituts d'investigació per a incrementar-ne l'impacte social, i impulsar la captació i retenció de talent.

També fomentar la transferència i l'acostament al teixit social a través de la creació de l'Oficina de Transferència de Coneixement i la redefinició del programa de creació d'empreses; avançar en la internacionalització apostant per Europa, enfortint els vincles amb Amèrica Llatina i desplegant nous models de mobilitat virtual, o afavorir la inserció laboral, mitjançant un nou pla d'ocupabilitat i emprenedoria.

Per la seua banda, el conseller José Antonio Rovira ha reiterat el compromís del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i de tot el Govern Valencià amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana: "Brindarem l'actual nivell de finançament ordinari, consolidarem el finançament aprovat en 2023 per a continuar avançant i l'actualitzarem en la mateixa proporció de les retribucions dels empleats públics", ha afirmat.

En aquesta línia, també ha posat en relleu el gran repte de dissenyar i aplicar un pla pluriennal de finançament per a les universitats públiques valencianes, i ha assegurat: "Treballarem de manera decidida per a tirar avant aquest pla".