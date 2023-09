L’alt càrrec del Consell destituït és un funcionari de Presons que també va ser apartat d’un centre de refugiats

Luis Manuel Martín Domínguez, funcionari de Presons de carrera i llicenciat en Dret per la Universitat de Huelva, d’on és natural, es va incorporar al Consell de Carlos Mazón al juliol, quan va ser oficialment nomenat sotssecretari de Justícia de la Generalitat Valenciana per Vox. Anteriorment, havia sigut subdirector de règim a la presó d’Estremera, a Madrid, un lloc de lliure designació al qual va accedir per treballar com a funcionari en aquesta presó.

Amb tot, va renunciar al càrrec en obtindre la plaça de director del Centre d’Acolliment de Refugiats (CAR) a Alcobendas, també a Madrid. Segons les fonts a les quals ha tingut accés Levante-EMV, va estar uns pocs mesos en el lloc, del qual hauria estat destituït per presumptament contractar la seua parella com a treballadora social i per presumptament entorpir les conciliacions, situació que hauria sigut denunciada pels sindicats. No obstant això, segons el seu perfil en el web de la Generalitat Valenciana, entre juny de 2021 i juliol de 2023 va estar treballant en l’Agència d’Habitatge Social de la Comunitat de Madrid fins que va accedir a ocupar el càrrec que Vox li va oferir en el Consell i del qual ara ha sigut destituït.