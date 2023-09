L’augment dels combustibles impacta en el transport i ja amenaça altres sectors valencians

L’última referència inflacionària que ha donat a conéixer aquesta mateixa setmana l’Institut Nacional d’Estadística (INE) deixa un missatge clar. Els preus van repuntar durant el mes d’agost —en el cas de la Comunitat Valenciana, fins al 2,6 %— i ho van fer, entre altres motius, per l’alça continuada que s’està vivint en el cost dels combustibles en els últims mesos.

No en va, la pujada dels carburants, que, de moment, no ha donat símptomes de frenada, ha portat el preu mitjà del dièsel en les estacions de servei de la Comunitat fins als 1,653 euros/litres —el valor més alt des de principis de febrer—, i el de la gasolina ha pujat fins i tot més i registra ja el cost per litre més alt des de finals de novembre de l’any passat, amb 1,757 euros. Només en l’últim mes, tots dos combustibles s’han encarit quasi un 3 % —uns cinc cèntims per cada litre—, un impacte a l’alça que es nota especialment en un esclavó clau de la cadena com és el transport.

Pujades destacades

Ho destaca així Juan Ortega, vicepresident de la patronal valenciana d’aquest sector, FVET, que assenyala que s’ha produït un encariment del carburant de més del 30 % respecte als preus d’abans de la guerra d’Ucraïna, circumstància que està elevant la “preocupació”. No en va, aquestes pujades suposen “una mort lenta” que amenaça la viabilitat de moltes empreses que, en cas de continuar pujant, a finals d’any “no podran continuar”. No en va, les seues ajudes per litre procedents del Govern s’han reduït fins als cinc cèntims, cosa que les fa “insuficients”. “L’únic que podem fer és indexar els combustibles en la factura”, avisa, un moviment que, si es produeix massivament, s’acabarà notant en “altres sectors”.

Per això, no només el transport mira amb incertesa la pujada del carburant. Com explica el president de la CEV, Salvador Navarro, “hi ha altres indústries que depenen molt del preu dels combustibles o l’energia”, que, encara que no són “grans consumidors”, sí que en són “grans dependents”. En concret, el màxim dirigent dels empresaris valencians posa com a exemple un sector com el de l’alimentació i les begudes, que “estan vinculats als preus agrícoles, i aquests, al seu torn, als combustibles”.

El comerç, expectant

Tampoc són aliens a aquest increment de costos en el comerç, a pesar que els proveïdors encara “no ens estan apujant” els preus, cosa que no descarten en el futur si continuen en auge. Ho reconeix així Joaquín Cerveró, portaveu de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged), que detalla que dins del sector no hi ha encara “preocupació”, però sí que estan expectants a veure “què passa, perquè no és un escenari desitjable” en un moment incert per al consum per la pujada de tipus i d’altres partides com les hipoteques.