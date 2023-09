Vallada construirà basses i reduirà la densitat de la pineda per a previndre incendis

A Vallada encara perviu en el record de molts veïns i veïnes el gran incendi forestal de juliol de 1994 que va arrasar la muntanya de l’Ombria, en cremar unes 3.000 hectàrees de superfície. Amb aquell foc es va perdre un paratge de gran valor paisatgístic i ecològic, i molt estimat a la localitat de la Costera, el de la Serra Grossa. La muntanya d’utilitat pública V-83 de l’Ombria va patir la devastació de l’incendi, de la qual s’ha pogut recuperar amb el pas dels anys. Ara, l’Ajuntament de Vallada vol protegir aquest enclavament natural i, per a fer-ho, durà a terme una sèrie d’actuacions per a la prevenció d’incendis forestals. El consistori ha licitat, per 62.702 euros, una sèrie d’intervencions, amb un termini d’execució de tres mesos des de l’adjudicació.

L’actuació prevista comprén treballs silvícoles amb la realització d’aclarides, per a tallar i disminuir la densitat dels pins postincendi de 1994. S’esbrossarà una zona de muntanya mediterrània ressorgida després del foc, amb la tala de pins, per a disminuir la densitat i la poda dels existents. El projecte assenyala que es vol obtindre una densitat d’uns 500-600 pins per hectàrea. També estan previstos treballs d’adequació de la sendera del Penyó, un paratge en plena serra de Vallada, on es crearà una tanca de fusta en la zona del túnel dels Sumidors i la creació de diverses zones amb escalons dins de l’itinerari de la sendera, per a evitar pendents alts i afavorir l’ascens al Penyó, segons detalla el projecte de l’obra prevista.

Vallada també adequarà pistes i camins forestals del terme per a millorar les infraestructures que puguen ajudar a la prevenció i extinció d’incendis. Així, es repararà el ferm de diversos camins que estan en condicions pèssimes, cosa que dificulta el pas de vehicles. A més, es crearan punts de reserva d’aigua, amb la instal·lació d’un depòsit d’una capacitat de 25.000 litres. Una bassa que es col·locarà amb la finalitat de crear un punt d’aigua per a la prevenció d’incendis i per a la fauna existent en la zona.

Els terrenys on s’executarà l’obra es troben en la muntanya V-83, a l’Ombria, i en sis parcel·les de la serra. Es tracta d’uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Vallada, encara que són gestionats per la Conselleria de Medi Ambient, per la qual cosa, per a l’execució del projecte, se sol·licita l’autorització prèvia a l’Administració autonòmica. El projecte de les actuacions previstes, que compten amb una subvenció de la Diputació de València de la línia per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals de la convocatòria de 2022, ha sigut redactat per l’enginyer forestal i del medi natural de l’Ajuntament de Vallada, Mario Calabuig Tortosa.

El projecte que detalla els treballs que es desplegaran per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals a Vallada remarca el gran foc patit per la localitat de la Costera en 1994 i posa de manifest el “greu impacte que va produir al nostre poble, en perdre’s la totalitat de la muntanya d’utilitat pública V-83 de l’Ombria, amb les connotacions econòmiques, ecològiques i paisatgístiques que això implica”. També subratlla que l’incendi es va iniciar a Alcoi, “per causes intencionades, el 6 de juliol, a les 2.45 hores de la matinada, en un dia tràgic per a Vallada”. Expliquen que, a primera hora del matí, el foc ja baixava pels vessants del castell i el Penyó “sense cap control”, i que els mitjans d’extinció “únicament van poder controlar les flames per a evitar que es cremaren les ermites i el seu entorn immediat. L’incendi ho cremava tot, de ponent a llevant i des de les crestes fins a la vall”. Amb les flames, van desaparéixer les pinedes de la falda del castell i de l’Ombria, així com la vegetació dels Campellets, i va quedar destruïda la riquesa del barranc de la Saladella, assenyala també la memòria del projecte, que evidencia que l’incendi de 1994 ha quedat marcat en la memòria de molts valladins.