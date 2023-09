Una vida nova per al riu Albaida

El projecte de restauració fluvial d’un tram de tres quilòmetres en el curs baix del riu Albaida que va començar la setmana passada amb els treballs d’eliminació de canyes i l’augment del cabal ecològic a 0,29 m³/s que preveu el Pla hidrològic aprovat enguany obrin una nova etapa per a aquest afluent del Xúquer que sol generar problemes a la Ribera quan baixa crescut per les aportacions del Cànyoles.

La plataforma Xúquer Viu, que, juntament amb els alcaldes dels pobles situats en la riba del riu, havia reclamat aquesta intervenció des de fa anys, ha mostrat la seua satisfacció en considerar que aquests dos factors representen un motiu d’esperança per a confiar en la recuperació de l’Albaida.

Com va avançar en exclusiva Levante-EMV, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va iniciar la setmana passada els treballs d’eliminació de la canya invasora en un ambiciós projecte que, amb un pressupost de tres milions d’euros, abastarà quasi tres quilòmetres lineals del riu i una superfície de 28,9 hectàrees als termes municipals de Manuel, Senyera i Castelló, fins a la desembocadura al Xúquer, ja a Alberic. Es tracta d’un projecte de restauració fluvial que busca millorar l’ecosistema, la capacitat de desguàs i propiciar que els ciutadans puguen gaudir del llit al seu pas per aquestes tres localitats de la Ribera, ja que actualment hi ha molts trams inaccessibles, colonitzats per la canya invasora.

L’actuació dissenyada per la CHX es concep com un projecte a mitjà termini, ja que la primera fase que acaba d’arrancar tindrà una duració de deu mesos, si bé la cobertura tèxtil que s’instal·larà per a evitar que les canyes tornen a brollar haurà de romandre 18 mesos més per a aconseguir que el rizoma es consumisca.

No obstant això, al canvi d’imatge que implica l’eliminació de la canya s’afig l’augment del cabal ecològic del riu a partir de l’embassament de Bellús, una de les poques excepcions, ja que, segons assenyala Xúquer Viu, en el nou Pla hidrològic “els cabals ecològics s’han retallat de manera generalitzada”.

“Valorem positivament l’esforç, però hauria de ser major”, assenyala el portaveu de la plataforma ecologista, Paco Sanz, que detalla que la pressió realitzada per Xúquer Viu ha evitat que el cabal ecològic passara a l’Albaida de 0,20 m³/s a 0,17, com s’havia proposat, i que s’haja incrementat fins a 0,29, la qual cosa suposa un augment del 45 % respecte del que tenia assignat en el pla anterior.